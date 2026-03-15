Universidad de Concepción consiguió un valioso triunfo en el Campeonato Nacional 2026. El campanil se impuso por la cuenta mínima a Palestino en un apretado partido jugado en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

En un compromiso marcado por la intensa lluvia que afectó al juego de ambos elencos, los locales se quedaron con la victoria gracias a la anotación de Antonio Díaz, quien ingresó desde la banca para marcar el único gol del partido en el tiempo de adición.

Con este resultado, la U de Conce escaló hasta la quinta posición de la tabla con 11 puntos, mientras que el Tino se quedó en la decimotercera ubicación con 8 unidades y sigue comprometido en la parte baja.

El gol de U de Concepción vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026

En un apretado partido todo indicaba que el marcador se quedaría en cero. Sin embargo, una gran jugada colectiva por el sector derecho terminó con la sorpresiva aparición de Antonio Díaz, quien definió de gran forma ante la salida del portero Sebastián Pérez y con un sutil disparo con su pierna derecha anotó el gol del triunfo para la U de Concepción.

Estadísticas de U de Concepción vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 7 Universidad de Concepción 1 0 Descanso : 0 0 Finalizado Palestino Antonio Diaz 90′ Pablo Parra 54′

Jeison Fuentealba 70′

Jorge Espejo 77′ Julian Fernandez 40′

Julian Fernandez 40′ Fernando Meza 60′

Fernando Meza 60′ Ian Garguez 67′

Ian Garguez 67′ Jonathan Benitez 73′

Jonathan Benitez 73′ Francisco Montes 90′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 5 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Francisco Montes 90 + 3 ‘ Universidad de Concepción Asistencia : Facundo Mater 90 + 3 ‘ Universidad de Concepción Gol regular : Antonio Diaz 90 + 1 ‘ Universidad de Concepción Sustitución entra : Antonio Diaz 90 + 1 ‘ Universidad de Concepción Sustitución sale : Jeison Fuentealba 86 ‘ Universidad de Concepción Sustitución entra : Harol Salgado 86 ‘ Universidad de Concepción Sustitución sale : Jorge Espejo 86 ‘ Universidad de Concepción Sustitución entra : Martin Ramirez 86 ‘ Universidad de Concepción Sustitución sale : Agustin Urzi 80 ‘ Palestino Sustitución entra : Nicolas Meza 80 ‘ Palestino Sustitución sale : Julian Fernandez 80 ‘ Palestino Sustitución entra : Bryan Carrasco 80 ‘ Palestino Sustitución sale : Cesar Munder 77 ‘ Universidad de Concepción Tarjeta amarilla : Jorge Espejo 73 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Jonathan Benitez 70 ‘ Universidad de Concepción Tarjeta amarilla : Jeison Fuentealba 70 ‘ Universidad de Concepción Sustitución entra : Bryan Ogaz 70 ‘ Universidad de Concepción Sustitución sale : Pablo Parra 67 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Ian Garguez 60 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Fernando Meza 59 ‘ Palestino Sustitución entra : Jonathan Benitez 59 ‘ Palestino Sustitución sale : Martin Araya 54 ‘ Universidad de Concepción Tarjeta amarilla : Pablo Parra 40 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Julian Fernandez [ +5 ‘ ] Amonestación para Francisco Montes. [ +3 ‘ ] Asistencia de Facundo Mater en el gol. [ +3 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Antonio Diaz! [ +1 ‘ ] Cambio: se retira Jeison Fuentealba y entra en su lugar Antonio Diaz. Cambio: se retira Jorge Espejo y entra en su lugar Harol Salgado. Cambio: se retira Agustin Urzi y entra en su lugar Martin Ramirez. Cambio: se retira Julian Fernandez y entra en su lugar Nicolas Meza. Cambio: se retira Cesar Munder y entra en su lugar Bryan Carrasco. Amonestación para Jorge Espejo. Amonestación para Jonathan Benitez. Amonestación para Jeison Fuentealba. Cambio: se retira Pablo Parra y entra en su lugar Bryan Ogaz. Amonestación para Ian Garguez. Amonestación para Fernando Meza. Cambio: se retira Martin Araya y entra en su lugar Jonathan Benitez. Amonestación para Pablo Parra. Ya en juego el segundo tiempo. [ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Amonestación para Julian Fernandez. El árbitro da inicio al encuentro. Universidad de Concepción Universidad de Concepción 5-4-1 1 Santiago

Silva 21 Jorge

Espejo 5 David

Retamal 4 Osvaldo

Gonzalez 3 Leonel

Gonzalez 15 Yerco

Oyanedel 10 Jeison

Fuentealba 8 Facundo

Mater 19 Cristhofer

Mesias 7 Agustin

Urzi 14 Pablo

Parra Entrenador

0 Juan Cruz Real

Suplentes

13 Jose Sanhueza



32 Benjamin Saez



23 Patricio Romero



11 Antonio Diaz



16 Bryan Ogaz



25 Harol Salgado



22 Ariel Uribe



35 Martin Ramirez



28 Luca Kmet

Palestino Palestino 4-1-4-1 25 Sebastian

Perez 29 Ian

Garguez 2 Vicente

Espinoza 6 Fernando

Meza 28 Dilan

Zuniga 5 Julian

Fernandez 21 Martin

Araya 15 Francisco

Montes 18 Sebastian

Gallegos 27 Cesar

Munder 19 Nelson

Da

Silva Entrenador

0 Cristian Munoz

Suplentes

1 Sebastian Salas



7 Bryan Carrasco



8 Nicolas Meza



9 Ronnie Fernandez



11 Jonathan Benitez



16 Jose Bizama



20 Gonzalo Tapia



23 Jason Leon



24 Dilan Salgado

6 Faltas Cometidas 17 0 Fuera de Juego 0 44 Posesión de Balón 56 3 Tarjetas Amarillas 5 5 Tiros Fuera 5 2 Tiros a Puerta 3 2 Corners 5 0 Tarjetas Rojas 0 7 Saques de Portería 7 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 0 3 Paradas 1 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 2 3 Tiros Fuera 2ª Mitad 3 1 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 1 Tiros a Puerta 2ª Mitad 3 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 3 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 4 0 Corners 1ª Mitad 3 2 Corners 2ª Mitad 2 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 2 Faltas Cometidas 1ª Mitad 7 4 Faltas Cometidas 2ª Mitad 10 Últimos enfrentamientos UNI 1 – 0 PAL 15/03/2026

¿Cuándo vuelven a jugar U de Concepción y Palestino?

Los próximos partidos de U de Concepción y Palestino serán por la Copa de la Liga, puesto que el Campeonato Nacional entrará en un receso hasta el primer fin de semana de abril del 2026. Ambos elencos se estrenarán en el nuevo torneo desde la próxima semana en el primer partido de la fase de grupos del certamen.

El Campanil debutará en condición de visitante ante la U Católica, mientras que los árabes lo harán en condición de local frente a Everton de Viña del Mar.

U de Concepción

🆚 U Católica

🏟️ Claro Arena

📆 Domingo 22 de marzo

🕛 18:00 horas

Palestino

🆚 Everton de Viña del Mar

🏟️ Municipal de La Cisterna

📆 Lunes 23 de marzo

🕣 20:30 horas

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