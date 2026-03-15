Universidad de Concepción consiguió un valioso triunfo en el Campeonato Nacional 2026. El campanil se impuso por la cuenta mínima a Palestino en un apretado partido jugado en el Estadio Ester Roa Rebolledo.
En un compromiso marcado por la intensa lluvia que afectó al juego de ambos elencos, los locales se quedaron con la victoria gracias a la anotación de Antonio Díaz, quien ingresó desde la banca para marcar el único gol del partido en el tiempo de adición.
Con este resultado, la U de Conce escaló hasta la quinta posición de la tabla con 11 puntos, mientras que el Tino se quedó en la decimotercera ubicación con 8 unidades y sigue comprometido en la parte baja.
El gol de U de Concepción vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026
En un apretado partido todo indicaba que el marcador se quedaría en cero. Sin embargo, una gran jugada colectiva por el sector derecho terminó con la sorpresiva aparición de Antonio Díaz, quien definió de gran forma ante la salida del portero Sebastián Pérez y con un sutil disparo con su pierna derecha anotó el gol del triunfo para la U de Concepción.
Estadísticas de U de Concepción vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026
- Antonio Diaz 90′
- Pablo Parra 54′
- Jeison Fuentealba 70′
- Jorge Espejo 77′
- Julian Fernandez 40′
- Fernando Meza 60′
- Ian Garguez 67′
- Jonathan Benitez 73′
- Francisco Montes 90′
- Resumen
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- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Silva
Espejo
Retamal
Gonzalez
Gonzalez
Oyanedel
Fuentealba
Mater
Mesias
Urzi
Parra
- Entrenador
-
0Juan Cruz Real
- Suplentes
-
13Jose Sanhueza
-
32Benjamin Saez
-
23Patricio Romero
-
11Antonio Diaz
-
16Bryan Ogaz
-
25Harol Salgado
-
22Ariel Uribe
-
35Martin Ramirez
-
28Luca Kmet
Perez
Garguez
Espinoza
Meza
Zuniga
Fernandez
Araya
Montes
Gallegos
Munder
Da
Silva
- Entrenador
-
0Cristian Munoz
- Suplentes
-
1Sebastian Salas
-
7Bryan Carrasco
-
8Nicolas Meza
-
9Ronnie Fernandez
-
11Jonathan Benitez
-
16Jose Bizama
-
20Gonzalo Tapia
-
23Jason Leon
-
24Dilan Salgado
¿Cuándo vuelven a jugar U de Concepción y Palestino?
Los próximos partidos de U de Concepción y Palestino serán por la Copa de la Liga, puesto que el Campeonato Nacional entrará en un receso hasta el primer fin de semana de abril del 2026. Ambos elencos se estrenarán en el nuevo torneo desde la próxima semana en el primer partido de la fase de grupos del certamen.
El Campanil debutará en condición de visitante ante la U Católica, mientras que los árabes lo harán en condición de local frente a Everton de Viña del Mar.
U de Concepción
🆚 U Católica
🏟️ Claro Arena
📆 Domingo 22 de marzo
🕛 18:00 horas
Palestino
🆚 Everton de Viña del Mar
🏟️ Municipal de La Cisterna
📆 Lunes 23 de marzo
🕣 20:30 horas
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