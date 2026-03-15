Universidad de Concepción consiguió un valioso triunfo en el Campeonato Nacional 2026. El campanil se impuso por la cuenta mínima a Palestino en un apretado partido jugado en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

En un compromiso marcado por la intensa lluvia que afectó al juego de ambos elencos, los locales se quedaron con la victoria gracias a la anotación de Antonio Díaz, quien ingresó desde la banca para marcar el único gol del partido en el tiempo de adición.

Con este resultado, la U de Conce escaló hasta la quinta posición de la tabla con 11 puntos, mientras que el Tino se quedó en la decimotercera ubicación con 8 unidades y sigue comprometido en la parte baja.

El gol de U de Concepción vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026

En un apretado partido todo indicaba que el marcador se quedaría en cero. Sin embargo, una gran jugada colectiva por el sector derecho terminó con la sorpresiva aparición de Antonio Díaz, quien definió de gran forma ante la salida del portero Sebastián Pérez y con un sutil disparo con su pierna derecha anotó el gol del triunfo para la U de Concepción.

Estadísticas de U de Concepción vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 7
Universidad de Concepción
15/03/2026 12:00
1
0
Descanso : 0 0
Finalizado
Palestino
  • Antonio Diaz 90′
  • Pablo Parra 54′
  • Jeison Fuentealba 70′
  • Jorge Espejo 77′
  • Julian Fernandez 40′
  • Fernando Meza 60′
  • Ian Garguez 67′
  • Jonathan Benitez 73′
  • Francisco Montes 90′
  • Resumen
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  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 5 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Francisco Montes
90 + 3 ‘
Universidad de Concepción
Asistencia : Facundo Mater
90 + 3 ‘
Universidad de Concepción
Gol regular : Antonio Diaz
90 + 1 ‘
Universidad de Concepción
Sustitución entra : Antonio Diaz
90 + 1 ‘
Universidad de Concepción
Sustitución sale : Jeison Fuentealba
86 ‘
Universidad de Concepción
Sustitución entra : Harol Salgado
86 ‘
Universidad de Concepción
Sustitución sale : Jorge Espejo
86 ‘
Universidad de Concepción
Sustitución entra : Martin Ramirez
86 ‘
Universidad de Concepción
Sustitución sale : Agustin Urzi
80 ‘
Palestino
Sustitución entra : Nicolas Meza
80 ‘
Palestino
Sustitución sale : Julian Fernandez
80 ‘
Palestino
Sustitución entra : Bryan Carrasco
80 ‘
Palestino
Sustitución sale : Cesar Munder
77 ‘
Universidad de Concepción
Tarjeta amarilla : Jorge Espejo
73 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Jonathan Benitez
70 ‘
Universidad de Concepción
Tarjeta amarilla : Jeison Fuentealba
70 ‘
Universidad de Concepción
Sustitución entra : Bryan Ogaz
70 ‘
Universidad de Concepción
Sustitución sale : Pablo Parra
67 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Ian Garguez
60 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Fernando Meza
59 ‘
Palestino
Sustitución entra : Jonathan Benitez
59 ‘
Palestino
Sustitución sale : Martin Araya
54 ‘
Universidad de Concepción
Tarjeta amarilla : Pablo Parra
40 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Julian Fernandez
[ +5 ‘ ] Amonestación para Francisco Montes.
[ +3 ‘ ] Asistencia de Facundo Mater en el gol.
[ +3 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Antonio Diaz!
[ +1 ‘ ] Cambio: se retira Jeison Fuentealba y entra en su lugar Antonio Diaz.
Cambio: se retira Jorge Espejo y entra en su lugar Harol Salgado.
Cambio: se retira Agustin Urzi y entra en su lugar Martin Ramirez.
Cambio: se retira Julian Fernandez y entra en su lugar Nicolas Meza.
Cambio: se retira Cesar Munder y entra en su lugar Bryan Carrasco.
Amonestación para Jorge Espejo.
Amonestación para Jonathan Benitez.
Amonestación para Jeison Fuentealba.
Cambio: se retira Pablo Parra y entra en su lugar Bryan Ogaz.
Amonestación para Ian Garguez.
Amonestación para Fernando Meza.
Cambio: se retira Martin Araya y entra en su lugar Jonathan Benitez.
Amonestación para Pablo Parra.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Julian Fernandez.
El árbitro da inicio al encuentro.
Universidad de Concepción
5-4-1
Santiago Silva 1
Santiago
Silva
Jorge Espejo 21
Jorge
Espejo
David Retamal 5
David
Retamal
Osvaldo Gonzalez 4
Osvaldo
Gonzalez
Leonel Gonzalez 3
Leonel
Gonzalez
Yerco Oyanedel 15
Yerco
Oyanedel
Jeison Fuentealba 10
Jeison
Fuentealba
Facundo Mater 8
Facundo
Mater
Cristhofer Mesias 19
Cristhofer
Mesias
Agustin Urzi 7
Agustin
Urzi
Pablo Parra 14
Pablo
Parra
  • Entrenador
  • 0
    Juan Cruz Real
  • Suplentes
  • 13
    Jose Sanhueza
  • 32
    Benjamin Saez
  • 23
    Patricio Romero
  • 11
    Antonio Diaz
  • 16
    Bryan Ogaz
  • 25
    Harol Salgado
  • 22
    Ariel Uribe
  • 35
    Martin Ramirez
  • 28
    Luca Kmet
Palestino
4-1-4-1
Sebastian Perez 25
Sebastian
Perez
Ian Garguez 29
Ian
Garguez
Vicente Espinoza 2
Vicente
Espinoza
Fernando Meza 6
Fernando
Meza
Dilan Zuniga 28
Dilan
Zuniga
Julian Fernandez 5
Julian
Fernandez
Martin Araya 21
Martin
Araya
Francisco Montes 15
Francisco
Montes
Sebastian Gallegos 18
Sebastian
Gallegos
Cesar Munder 27
Cesar
Munder
Nelson Da Silva 19
Nelson
Da
Silva
  • Entrenador
  • 0
    Cristian Munoz
  • Suplentes
  • 1
    Sebastian Salas
  • 7
    Bryan Carrasco
  • 8
    Nicolas Meza
  • 9
    Ronnie Fernandez
  • 11
    Jonathan Benitez
  • 16
    Jose Bizama
  • 20
    Gonzalo Tapia
  • 23
    Jason Leon
  • 24
    Dilan Salgado
6
Faltas Cometidas
17
0
Fuera de Juego
0
44
Posesión de Balón
56
3
Tarjetas Amarillas
5
5
Tiros Fuera
5
2
Tiros a Puerta
3
2
Corners
5
0
Tarjetas Rojas
0
7
Saques de Portería
7
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
0
3
Paradas
1
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
2
3
Tiros Fuera 2ª Mitad
3
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
1
Tiros a Puerta 2ª Mitad
3
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
3
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
4
0
Corners 1ª Mitad
3
2
Corners 2ª Mitad
2
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
2
Faltas Cometidas 1ª Mitad
7
4
Faltas Cometidas 2ª Mitad
10
Últimos enfrentamientos
UNI 1 – 0 PAL 15/03/2026

¿Cuándo vuelven a jugar U de Concepción y Palestino?

Los próximos partidos de U de Concepción y Palestino serán por la Copa de la Liga, puesto que el Campeonato Nacional entrará en un receso hasta el primer fin de semana de abril del 2026. Ambos elencos se estrenarán en el nuevo torneo desde la próxima semana en el primer partido de la fase de grupos del certamen.

El Campanil debutará en condición de visitante ante la U Católica, mientras que los árabes lo harán en condición de local frente a Everton de Viña del Mar.

U de Concepción
🆚 U Católica
🏟️ Claro Arena
📆 Domingo 22 de marzo
🕛 18:00 horas

Palestino
🆚 Everton de Viña del Mar
🏟️ Municipal de La Cisterna
📆 Lunes 23 de marzo
🕣 20:30 horas

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