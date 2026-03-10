El estratega del elenco penquista presentó su renuncia indeclinable durante esta jornada de martes. La sorpresiva e inesperada decisión sacudió por completo a la dirigencia del Campanil.

Su salida se concreta un día después del polémico empate conseguido ante Universidad de Chile. Ahora, el club deberá buscar rápidamente a un reemplazante para el Campeonato.

¿Por qué renunció Juan Cruz Real a Universidad de Concepción?

Este martes 10 de marzo quedó marcado como una jornada agitada para las bancas del fútbol chileno. Si durante la tarde Universidad de Chile oficializó el despido de Francisco Meneghini, horas más tarde fue Universidad de Concepción la que se quedó sin entrenador.

Según informó el periodista César Luis Merlo, el técnico argentino Juan Cruz Real decidió presentar su renuncia al cargo por motivos personales. La noticia sorprendió al entorno del club, sobre todo porque el Campanil venía de rescatar un empate 1-1 ante la U en el Estadio Nacional por el Campeonato Nacional 2026.

🚨Juan Cruz Real dejó de ser el entrenador de la U de Conce.

*️⃣El argentino presentó su renuncia por temas personales. El club ya trabaja de cara a buscar un reemplazante. pic.twitter.com/0HpfaE6i6o — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 10, 2026

¿Por qué Cruz Real no estuvo en la banca ante la U de Chile?

La ausencia del técnico en el último partido del Campanil ya había generado algunas dudas. En el duelo ante Universidad de Chile, Cruz Real no estuvo presente en el banco de suplentes y quien dirigió al equipo fue su ayudante Facundo Gareca.

Posteriormente, el medio Sabes Deportes reveló que el entrenador argentino ni siquiera se encontraba en Chile, ya que había viajado al extranjero para realizar un trámite de documentación de carácter familiar.

¿Quién dirigirá a la U de Conce tras la renuncia de su entrenador?

Con esta decisión, Universidad de Concepción queda sin entrenador en pleno desarrollo de la Liga de Primera 2026. Actualmente, el equipo penquista se ubica en la undécima posición del torneo con 8 puntos.

Por lo mismo, la dirigencia deberá buscar rápidamente un reemplazante o definir un interinato para el próximo compromiso del equipo.

El siguiente desafío del Campanil será este domingo 15 de marzo a las 12:00 horas frente a Palestino, partido que deberán afrontar mientras se define quién asumirá la conducción del plantel.