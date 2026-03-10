Roberto Tobar vivió una de sus jornadas más caóticas como jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP. Tras el polémico empate 1-1 entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción, el exjuez no solo tuvo que lidiar con la furia de la dirigencia estudiantil en camarines, sino que protagonizó un violento cruce verbal con la prensa a la salida del Estadio Nacional.

La controversia estalló por una mano no sancionada en el minuto 98 que privó a los azules de la victoria. El ambiente, ya caldeado por la expulsión de Marcelo Díaz, terminó por desbordarse en la zona mixta, donde Tobar perdió la compostura ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre el cuestionado desempeño de José Cabero.

¿Qué le dijo Roberto Tobar a un periodista en el Nacional?

A la salida del recinto de Ñuñoa, Roberto Tobar fue abordado por diversos comunicadores que buscaban una explicación técnica sobre la jugada de Fabián Hormazábal. La tensión escaló rápidamente cuando el jefe de los árbitros se sintió acorralado por las consultas de un reportero del medio La Voz Azul.

Según reportó Bolavip, el exárbitro reaccionó de forma tajante y fuera de sí: “No me grites así, no me grites así”, lanzó visiblemente sobrepasado por la situación. El periodista involucrado intentó calmar los ánimos respondiendo: “Hey para para. Roberto, te estoy hablando en buenas palabras”. El intercambio, registrado por varios medios, evidenció la fractura total entre la comisión referil y el entorno del fútbol chileno.

¿Cómo fue la tensa discusión entre Azul Azul y Roberto Tobar?

Pero el conflicto con la prensa fue solo el cierre de una noche complicada para Universidad de Chile. Antes de abandonar el Estadio Nacional, el jefe de la comisión de árbitros, Roberto Tobar, fue abordado en la zona de camarines por representantes de Azul Azul que buscaban explicaciones por una jugada polémica del partido.

Según testigos en el recinto, el gerente deportivo Manuel Mayo y el técnico Francisco “Paqui” Meneghini se acercaron a Tobar para manifestar su molestia por la jugada de la mano que en el club azul consideraban penal. El reclamo se produjo cerca del camarín local, en una conversación que tuvo momentos de evidente tensión.

“Fue en los camarines del Estadio Nacional. Le pidieron explicaciones por la mano y hubo intercambios algo calientes cerca del camarín”, relató un testigo de la situación a TVN.

Desde el entorno del club, sin embargo, aclaran que el presidente Michael Clark no participó en la discusión con Tobar, aunque sí estaba presente en el sector de camarines tras el partido.

La molestia en Universidad de Chile apunta a que ni el árbitro del partido, ni el VAR —encabezado por Juan Sepúlveda— consideraron revisable la jugada, que desde el plantel azul calificaron como un posible penal.

¿Por qué la U de Chile reclama contra el arbitraje de José Cabero?

La indignación en Universidad de Chile es total. Tras el pitazo final, los protagonistas no se guardaron nada. El técnico Meneghini apuntó a la falta de criterio en el uso de la tecnología: “Al menos, como mínimo, el árbitro debió revisarla y que luego la analice tranquilamente… debió ir a verla”.

Por su parte, el portero Gabriel Castellón reveló la insólita respuesta del juez en cancha: “Me dijo que no porque era una jugada fortuita, pero yo le digo que en otros partidos la han cobrado”. Esta falta de unificación de criterios es la que tiene a la U en pie de guerra contra la gestión de Tobar, sumándose a quejas similares de otros clubes como Deportes La Serena y Ñublense que también se sienten perjudicados.

En resumen

Roberto Tobar perdió los estribos ante un periodista: “No me grites así” .

perdió los estribos ante un periodista: . Michael Clark y Paqui Meneghini encararon al jefe de árbitros en camarines.

y encararon al jefe de árbitros en camarines. La polémica nació por un penal no cobrado a la U en el minuto 98.

en el minuto 98. José Cabero y el VAR decidieron no revisar la jugada de la mano.

y el decidieron no revisar la jugada de la mano. Los azules se sienten perjudicados y la crisis del arbitraje se agudiza.

