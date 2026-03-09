Universidad de Chile igualó 1-1 ante Universidad de Concepción en el Estadio Nacional por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026, pero el partido terminó envuelto en polémica por una jugada ocurrida en los minutos finales.

Cuando el partido ya entraba en su recta final, un balón dentro del área impactó en la mano de Pablo Parra, lo que provocó de inmediato el reclamo de los futbolistas azules. Sin embargo, el árbitro José Cabero decidió no sancionar la pena máxima.

La polémica mano de Pablo Parra en el final de U de Chile vs U de Concepción

El duelo entre el Romántico Viajero y el elenco penquista terminó con un tenso empate 1-1 en el Coliseo de Ñuñoa. Tras la temprana eliminación en la Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Francisco “Paqui” Meneghini necesitaba urgentemente un triunfo, pero el partido terminó marcado por la tensión en los minutos finales, incluyendo la expulsión de Marcelo Díaz en los descuentos.

En el minuto 99, con la U completamente volcada en ataque, un balón dentro del área terminó impactando en la mano del volante de Universidad de Concepción, Pablo Parra, lo que desató inmediatos reclamos de los jugadores azules que pedían penal.

Universidad de Chile reclamó penal al árbitro José Cabero

La acción provocó la inmediata reacción de los futbolistas de Universidad de Chile, quienes rodearon al árbitro José Cabero exigiendo el cobro del penal. Sin embargo, el juez del compromiso decidió no sancionar la infracción, pese a que por algunos segundos pareció escuchar indicaciones desde el VAR a través de su intercomunicador.

Tras el encuentro, desde el plantel azul manifestaron su molestia por la determinación arbitral. El lateral Fabián Hormazábal fue uno de los que alzó la voz y aseguró que, a su juicio, la infracción debió sancionarse.

“Claro, claro penal. El año pasado contra Limache nos cobraron uno igual. No sé por qué ahora no lo cobraron. Pero bueno, habrá que verlo bien. Fue una jugada rápida, ahí está a criterio de los árbitros, pero hay que seguir trabajando porque no nos está alcanzando”, señaló el defensor.

El lateral azul también realizó una autocrítica por el momento que atraviesa el equipo. “Hay un montón de factores, pero creo que lo más importante es lo que tiene adentro el jugador. Ha llegado un momento donde nosotros tenemos que hacernos cargo y hay que sacar carácter para poder sacar los partidos adelante y empezar a ganar”, cerró Hormazábal.

¿Qué pasará con Francisco Meneghini tras el empate de la U de Chile?

Este nuevo tropiezo como local vuelve a instalar dudas sobre la continuidad de Francisco Meneghini al mando de Universidad de Chile. La reciente eliminación en la Copa Sudamericana ya había golpeado el crédito del técnico argentino tanto en la dirigencia de Azul Azul como en parte de la hinchada.

Sin el impulso de una victoria ante el Campanil, las próximas horas aparecen como claves en el Centro Deportivo Azul. Desde la dirigencia deberán analizar el momento deportivo del equipo y evaluar si Meneghini mantiene el respaldo necesario para revertir este complejo inicio de temporada en el Campeonato Nacional 2026.