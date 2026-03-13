Este viernes, la búsqueda de entrenador en Universidad de Chile sufrió un vuelco dramático. Cuando todo indicaba que Jorge Fossati sería el sucesor de Francisco Meneghini, un inesperado cortocircuito en las negociaciones echó por tierra el acuerdo. El veterano estratega uruguayo pasó de tener un pie en el CDA a ser una opción que hoy se ve lejana debido a su postura frente a la dirigencia.

Ante este escenario, un nuevo nombre apareció en el horizonte laico. La dirigencia de Azul Azul ya realizó consultas formales por Esteban Solari, argentino de buen paso por Everton y que hoy dirige en México. Con el interinato de John Valladares en marcha para el duelo ante Coquimbo, la urgencia por amarrar a un DT extranjero se volvió la prioridad absoluta de la gerencia deportiva.

¿Por qué se estancó la llegada de Jorge Fossati a la U de Chile?

El acuerdo se truncó debido a la postura del técnico sobre la exposición pública de los problemas internos. Según reportó Radio ADN, Fossati dejó claro que no asumiría culpas en solitario si el proyecto fallaba. “Si es necesario exponer que las cosas no se están haciendo bien en el club, lo hará”, fue la advertencia del charrúa que detonó el desencuentro. La dirigencia azul no aceptó que el estratega pusiera como condición el derecho a ventilar falencias administrativas o de presupuesto.

¿Esteban Solari puede ser el nuevo técnico de la U de Chile?

En medio del quiebre con Fossati, surgió el nombre de Esteban Solari. El ex DT de Everton fue contactado formalmente por la dirigencia estudiantil para conocer su situación contractual. Sin embargo, su llegada asoma compleja: el argentino es actualmente el técnico del Pachuca de México, donde tiene contrato vigente hasta mediados de 2026 y goza de un buen presente deportivo. “Desde su entorno confirman que lo llamaron, efectivamente conversaron con La U, pero nada más”, aseguró el periodista Renzo Luvecce.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su reunión con Azul Azul?

El estratega charrúa rompió el silencio tras el fallido arribo inicial. En conversación con la Radio Sport 890 de Uruguay, el técnico confirmó el contacto pero ironizó con los rumores: “Yo no soy de hablar, pero hay veces que no sé si reír o llorar, porque veo que Miguelito y Pedrito son candidatos a un equipo y conmigo hablaron, y resulta que yo no aparezco”. Además, enfatizó en que “ayer me llamaron del club, el gerente deportivo. Tuvimos una charla para conocernos mutuamente y no hay más que eso”.

El desencuentro con Fossati se produjo este jueves por la mañana en una cita donde participaron directores de la plana mayor. El uruguayo reconoció que la U atraviesa un momento complicado y estaba dispuesto a asumir, pero bajo una premisa de realidad que incomodó en las oficinas del Centro Deportivo Azul. “Si atendí a Manuel (Mayo), significa que me interesa, si no, no lo hubiese atendido”, remarcó el DT.

Ante la falta de acuerdo, la U activó el plan de contingencia. El nombre de Esteban Solari gusta por su conocimiento del medio local y su perfil “estudioso”, similar al que buscan proyectar en el CDA. No obstante, el alto costo de su salida de México y su compromiso con el Pachuca lo mantienen, por ahora, como una consulta formal más que como una negociación cerrada.

