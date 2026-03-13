Octavio Rivero llegó como gran estrella a la U de Chile, y tampoco es una exageración porque el delantero uruguayo era una de las figuras del Barcelona de Guayaquil. Pero al poco andar una lesión dejó fuera de combate al ex Colo Colo y Azul Azul se llenó de críticas por su fichaje.

Rivero solo ha jugado 92 minutos en toda la temporada y se ha perdido todo lo demás por una sinovitis en una rodilla, que es la acumulación de líquido sinovial en la articulación y que provoca un dolor agudo. La U y el jugador optaron por la operación, la que tendrá un tiempo de recuperación superior a los 120 días.

Si bien el plan original de Azul Azul era no reemplazar a Rivero, una eventual llegada de Jorge Fossati cambiaría el panorama y van a traer un jugador más. El candidato para llegar a la U es un tipo que Azul Azul ya sondeó en el verano El reemplazante de Rivero sería el volante uruguayo Nicolás Fernández, según informó Bolavip.

El Maravilla llegaría a la U de Chile

Nicolás Fernández, perteneciente a Progreso de Uruguay, lleva un tiempo siendo seguido por la U de Chile, porque según el scouting azul él es el jugador más similar a Lucas Assadi.

En enero el propio Fernández, apodado El Maravilla, habló de su posibilidad de llegar a la U de Chile. “La verdad es que fue una locura, lo que tenga que pasar, que pase. Hay que tomarlo con tranquilidad, aunque es difícil, porque es un cuadro muy importante.

Hoy es el entorno cercano del jugador el que reconoció a Bolavip que la U ya solicitó informes del volante y en Uruguay esperan que el negocio se cierre en breve.

¿Cuándo juega la U de Chile?

La U de Chile vuelve a la cancha, muy diezmada por las lesiones, este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas para enfrentar a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso. partido válido por la fecha 7 del Campeonato Nacional.