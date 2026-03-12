La U de Chile vive días complejos. El gran objetivo deportivo y económico del año era la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, algo que el equipo dirigido por Paqui Meneghini no consiguió. A eso se suma la seguidilla de lesiones y el posterior despido del técnico argentino junto a todo su cuerpo técnico.

Con Meneghini fuera de la ecuación, los dardos apuntan ahora al gerente deportivo Manuel Mayo. El mercado de pases azul estuvo marcado por el arribo de Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, dos jugadores veteranos, costosos y de calidad incuestionable.

El problema es que, a mes y medio de iniciada la temporada, Lucero y Rivero están lesionados y sin fecha de retorno. Algo que golpea directamente la billetera de Azul Azul, concesionaria que gastaría 165 millones por futbolistas que no pueden jugar.

¿Cuánto le cuesta a la U de Chile perder a sus figuras por lesión?

Juan Martín Lucero y Octavio Rivero tienen los sueldos más altos del plantel y su ausencia le significa a Azul Azul quemar 38 millones de pesos por partido. Si se suman Charles Aránguiz —con un desgarro— y Lucas Assadi —con un esguince—, la cifra escala a 55 millones de pesos. Considerando que varios retornarán después de la fecha FIFA, el costo total de tener a sus figuras fuera las próximas 3 semanas llegará a 165 millones de pesos.

Si la sumamos a Matías Zaldivia y Maximiliano Guerrero, últimos lesionados de la era Paqui, el costo para Azul Azul por las próximas 3 semanas sería de 207 millones de pesos.

El caso más difícil de digerir es el de Octavio Rivero, a quien fueron a buscar a Barcelona de Guayaquil en tres ventanas de transferencias consecutivas. El uruguayo ha disputado apenas 92 minutos con la camiseta azul, lo que equivale a unos 630 mil pesos por minuto jugado.

Rivero se operará para resolver su sinovitis y estará fuera aproximadamente 4 meses. Si ese periodo se confirma, la U habrá gastado cerca de 478 millones de pesos en un futbolista que no puede jugar, cifra que ya hace fruncir el ceño a más de un directivo de Azul Azul.

Manuel Mayo ya tiene críticos dentro de Azul Azul

Manuel Mayo y Francisco Meneghini reestructuraron el plantel pensando en la temporada 2026, lo que implicó la salida de los cuatro delanteros del ciclo anterior y la venta de Matías Sepúlveda. El resultado: un plantel desbalanceado.

No hay recambio para Castellón, ni para Zaldivia; Lucas Romero llegó para apuntalar el mediocampo y no juega; no hay real recambio para Assadi y los nuevos delanteros no rinden como se esperaba. En el papel se veía un plantel poderoso, pero la realidad dejó al descubierto lo evidente: la U de Chile 2026 es un plantel excesivamente veterano y sin banca.

Es por eso que algunos directores de Azul Azul ya están muy molestos con Mayo y apuntan que el fracaso de Paqui también es, en parte, el fracaso del gerente deportivo.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile vs Coquimbo Unido?

La U vuelve a la cancha este sábado a las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, cuando visite a Coquimbo Unido por la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026. La Delegación Presidencial autorizó un aforo de 11.000 personas y el partido se jugará sin público visitante.