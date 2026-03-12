La grave lesión de Octavio Rivero en la U de Chile obligó a la dirigencia de Azul Azul a tomar una rápida postura. La gerencia deportiva definió los pasos a seguir en medio del actual mercado de pases.

Ante la extensa recuperación del delantero uruguayo, el club ya resolvió si utilizará o no el cupo de reemplazo médico. La determinación tomada en el CDA marcará el rumbo del equipo durante la primera rueda del torneo.

La lesión que obliga a Rivero a operarse

Las noticias médicas no son alentadoras en el Centro Deportivo Azul. El diagnóstico confirmó que una rebelde sinovitis en la rodilla izquierda tiene a maltraer al delantero uruguayo. Para volver a estar al 100%, el atacante deberá someterse a una operación, lo que en la práctica lo dejará fuera de las canchas durante todo lo que resta del primer semestre.

Ante este complejo escenario médico, inmediatamente se abrió la posibilidad reglamentaria de utilizar el cupo de reemplazo por lesión. La situación fue analizada durante los últimos días por el directorio de Azul Azul, que finalmente tomó una decisión definitiva respecto a si acudir o no al mercado de fichajes.

¿U de Chile buscará un reemplazo para Octavio Rivero?

Según la información revelada por ADN Radio, Universidad de Chile determinó que no saldrá al mercado a buscar un reemplazante para Rivero. Esta postura de la dirigencia tiene dos explicaciones principales desde las altas esferas del club.

La primera razón es deportiva: en la dirigencia consideran que actualmente no existen nombres disponibles en el mercado que convenzan plenamente. El segundo motivo es económico, ya que Azul Azul prefiere reservar recursos para la contratación del nuevo entrenador, tras la salida de Francisco Meneghini.

La seguidilla de lesiones de Octavio Rivero / Photosport

¿Cómo afrontará U de Chile el resto del semestre sin Octavio Rivero?

Con la ventana de fichajes cerrada por decisión institucional, el plantel armado a comienzos de temporada se mantendrá sin modificaciones hasta mediados de 2026. De esta manera, la responsabilidad recaerá en jugadores como Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero, Lucas Romero y Marcelo Morales, quienes deberán asumir un rol clave en el equipo durante el resto de la primera rueda.

Este mismo plantel será el que dirija el técnico interino Jhon Valladares en el próximo desafío del equipo. Universidad de Chile visitará a Coquimbo Unido este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en un duelo correspondiente a la fecha 7 de la Liga de Primera 2026.