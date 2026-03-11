Octavio Rivero se transformó en uno de los grandes dolores de cabeza de la U de Chile. El delantero convive con una rebelde lesión que le ha impedido ser un aporte en los azules y en las últimas horas se conoció que finalmente deberá pasar por el quirófano.

Si bien tanto el club como el jugador buscaban evitar esta situación, los problemas físicos del atacante obligaron a los médicos del club a tomar una decisión que mantendrá al jugador un tiempo importante alejado de las canchas.

¿Por qué se operará Octavio Rivero?

Octavio Rivero llegó a la U de Chile como la principal carta del gol del equipo con miras al 2026. Sin embargo, tras debutar en el equipo sintió molestias en su rodilla, las cuales le han impedido ser un aporte para los universitarios.

El ariete sufre una sinovitis por una lesión osteocondral, con la cual convive hace bastante tiempo. Si bien su intención era evitar la operación, su situación médica se hizo insostenible.

En el Centro Deportivo Azul se encontraban evaluando al jugador para saber si lograría recuperarse, o por el contrario, debía someterse a una intervención quirúrgica.

Según reveló Emisora Bullanguera, tras las últimas pruebas se decidió operar a Octavio Rivero. El objetivo es zanjar el tema de raíz y que pueda ser un aporte para el equipo una vez que se recupere.

¿Cuánto tiempo estará fuera Octavio Rivero en la U de Chile?

Una vez que se opere Octavio Rivero estará al menos tres meses en rehabilitación. Esta situación le da un nuevo dolor de cabeza a la U de Chile, puesto que perderá a uno de sus refuerzos estrella gran parte de la temporada.

Eso sí, las Bases del Campeonato Nacional le permiten al Romántico Viajero salir al mercado. Según el artículo 14 de la norma, si un jugador sufre una lesión que lo mantenga fuera de las canchas por un período superior a 120 días, el club puede reemplazarlo por otro jugador por lo que resta del torneo.

Esta solicitud se debe presentar dentro de los 15 días corridos desde el primer diagnóstico médico que confirme esta situación, por lo que la dirigencia de Azul Azul corre contra el tiempo para decidir si buscará un sustituto para Rivero.

