Universidad de Chile inició la búsqueda frenética de su nuevo entrenador con dos prioridades que sacuden el mercado: Eduardo Berizzo y Esteban “Chino” González. Tras la salida consensuada de Francisco Meneghini, la mesa directiva busca un golpe de autoridad para enderezar el rumbo. Mientras el “Toto” asoma como la opción de mayor estatus, el presente de González en el Querétaro de México —donde marcha penúltimo— facilitaría su retorno al país para asumir el fierro caliente en el Romántico Viajero.

¿Quiénes son los candidatos para ser el nuevo técnico de la U de Chile?

La dirigencia de Azul Azul tiene dos nombres que generan consenso total en la mesa. El primero es Eduardo Berizzo, quien se encuentra libre y conoce el medio tras su paso por la Selección y O’Higgins. El segundo es Esteban González, técnico que alcanzó la gloria con Coquimbo Unido en 2025. Pese a su éxito en Chile, el “Chino” atraviesa un momento crítico en la Liga MX, lo que abre la puerta para que la U logre repatriarlo de forma inminente.

¿Cómo es el presente de Esteban González en el Querétaro de México?

La travesía del “Chino” en Norteamérica se transformó en un calvario deportivo. Pese a llegar con cartel de campeón, el estratega nacional solo ha sumado una victoria en nueve partidos al mando de los “Gallos Blancos”. Su equipo se hunde en el penúltimo lugar de la tabla, una “pesadilla mexicana” que, paradójicamente, le da el escenario perfecto a la U para negociar su salida de México y traerlo de vuelta al CDA para rescatar a un plantel diezmado.

¿Quién dirigirá a la U de Chile vs Coquimbo Unido tras la partida de Meneghini?

Ante la urgencia del Campeonato Nacional, la responsabilidad recaerá este sábado en John Valladares. El formador azul asumió el interinato de emergencia y será secundado por Manuel “Colocho” Iturra. Según explicaron fuentes cercanas a Al Aire Libre, la idea es cerrar al nuevo estratega a la brevedad bajo una administración responsable.

La danza de nombres en la U no se detiene y la lista que maneja el gerente deportivo Manuel Mayo incluye otras opciones como Ariel Holan o Hernán Crespo. Sin embargo, la apuesta por Berizzo es la que más seduce, pese a que su alto costo salarial fue el gran impedimento en las negociaciones de principios de año.

El escenario económico es el gran juez en el CDA. Tras años de malas decisiones financieras, el club busca un DT que logre un golpe de efecto sin hipotecar las arcas. Por ello, la opción de Esteban González toma fuerza: el técnico que fue campeón en Chile busca una tabla de salvación ante su crisis en México, y el banco del León herido parece ser el destino ideal para ambas partes.

En resumen:

Eduardo Berizzo es el plan A, pero su sueldo sigue siendo la gran traba.

es el plan A, pero su sueldo sigue siendo la gran traba. Esteban González vive una crisis en Querétaro (penúltimo en México).

vive una crisis en (penúltimo en México). El “Chino” solo ha ganado un partido de nueve en la liga azteca.

en la liga azteca. John Valladares y “Colocho” Iturra dirigen el interinato este sábado.

y dirigen el interinato este sábado. La dirigencia busca un DT que conozca el medio para evitar más experimentos.

