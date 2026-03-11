En medio de la crisis y la desesperación de la U de Chile, Marcelo Díaz tuvo una reacción emocional de 2 segundos frente a la U de Concepción y eso le valió la expulsión cuando el partido expiraba.

Por lesiones y decisiones técnicas Marcelo Díaz no figuraba entre los titulares de la U de Chile. El Chelo solo vio acción frente a Colo Colo y el Campanil.

Con Charles Aránguiz lesionado, el hombre llamado a reemplazado era el propio Díaz, pero eso no será posible porque el Tribunal de Disciplina sancionó al volante con un partido de castigo por la tarjeta roja ante la U de Concepción.

Con esto Marcelo Díaz se pierde el próximo partido frente a Coquimbo Unido, duelo válido por la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026.

©️🟥😱 ¡El capitán de los Azules vio la tarjeta roja!



Así fue el momento en que Marcelo Díaz fue expulsado, cuando se jugaban los descuentos entre #LaU y la Universidad de Concepción en el Estadio Nacional.



Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026. Suscríbete a… pic.twitter.com/ygdQrrGIp7 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 10, 2026

¿Quién reemplazará a Marcelo Díaz?

Esa es una buena interrogante para el técnico interino John Valladares. Lo que parece más lógico es que el paraguayo Lucas Romero tenga, por fin, su oportunidad y demuestre por qué es la joya del fútbol guaraní.

Pero también existe una segunda alternativa y esa es que Javier Altamirano baje unos metros en la cancha y haga dupla con Poblete en esa zona del campo de juego.

¿Cuándo juega la U de Chile contra Coquimbo Unido?

La U de Chile vuelve a las canchas este sábado 14 de marzo para enfrentar a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El partido está agendado para las 18:00 horas y tendrá un aforo de 11 mil personas. No habrá hinchada visitante.