Este martes la U de Chile despidió a Francisco Meneghini. El entrenador tenía contrato por dos temporadas con los azules, sin embargo, la dirigencia ejecutó una cláusula para poner fin de manera anticipada a su vínculo.

Sin embargo, esto no le saldrá gratis a Azul Azul, puesto que deberá pagar tres meses de sueldo a Paqui, cifra no menor para el Romántico Viajero que no pretendía hacer uso de este dinero en el inicio del año.

¿Cuánto debe pagar U de Chile a Meneghini?

Según pudo averiguar Al Aire Libre, la dirigencia del elenco universitario laico efectuó una cláusula en el contrato de Meneghini, la cual establecía que si se ponía fin a su vínculo antes de los primeros seis meses, se le debía pagar solo tres meses de sueldo.

De acuerdo a la información entregada hace algunas semanas por La Tercera, el salario de Paqui era de 53 millones de pesos –misma cifra que percibía Gustavo Álvarez en su primer año en el club–, por lo que la U de Chile deberá desembolsar 159 millones.

Los números de Francisco Meneghini en la U de Chile

Francisco Meneghini tuvo un paso para el olvido en la U de Chile. El entrenador alcanzó a dirigir solo 7 partidos oficiales, en los cuales consiguió apenas un triunfo: ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

Paqui, además, cosechó cuatro empates y dos derrotas. El punto de inflexión en su campaña ocurrió el pasado miércoles cuando cayó en la agonía ante Palestino, resultado que dejó al equipo fuera de la Copa Sudamericana y sin participación internacional el 2026.

El 33% de rendimiento terminó por colmar la paciencia de los hinchas y también de la dirigencia, sobre todo considerando que el equipo está en la decimosegunda posición del Campeonato Nacional a solo tres unidades del colista absoluto de la competencia.

¿Cuándo juega la U de Chile?

U de Chile vuelve a jugar por el Campeonato Nacional 2026 este sábado 14 de marzo desde las 18:00 horas cuando visite a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoros por la fecha 7.

