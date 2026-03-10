U de Chile pasa por uno de los peores momentos en los últimos años: el elenco azul registra apenas una victoria en siete partidos de esta temporada y muchos piden la salida del técnico Francisco “Paqui” Menghini. Ante esto, el entrenador salió a enfrentar la conferencia de prensa y aseguró que se niega a renunciar en este momento a los Azules.

El DT confía en revertir la situación y cree que ante Coquimbo Unido el próximo fin de semana puede dar un primer paso, pese a que no parece el lugar idóneo para tratar de iniciar una remontada. Así las cosas, el estratega seguirá en su puesto, al menos, esta semana.

La convicción de Paqui Meneghini de seguir en U de Chile y revertir el mal momento

En diálogo con los medios en el estadio Nacional, Paqui Meneghini señaló tras el empate 1-1 de U de Chile vs U de Concepción: “Yo confío en el trabajo que hacemos, entiendo que está el disgusto, está el malestar en la gente, así lo hace saber, y están en su derecho, pero el segundo tiempo lo que hizo el equipo me gustó, y confío que en Coquimbo podemos mostrar una mejor cara, competir bien y ganar ese partido que nos permita recuperar posiciones en el campeonato”.

Siguiendo con el tema de las críticas de los hinchas, Paqui sostuvo: “A la gente, y lo digo siempre, no es mucho lo que se le puede decir, entiendo perfectamente la molestia, porque no les gusta lo que están viendo, y los resultados no son positivos, pero yo confío en el plantel, confío en el trabajo y que podemos revertir esta situación ya el fin de semana que viene con Coquimbo”.

Además, dejó en claro que tiene una buena relación con la dirigencia de Azul Azul: “Converso diariamente en el CDA con la gerencia deportiva, con los dirigentes que acuden al CDA, y tengo la misma relación desde el primer día que comenzamos. Estábamos muy enfocados en este partido, y como digo, ahora después de lo que pasó, recién estábamos comentando un poco lo que pasó en la última jugada y ya pensando en en Coquimbo”.

¿Cuándo juega U de Chile con Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2026?

U de Chile jugará ante Coquimbo Unido este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en un duelo que será válido por la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026, justo antes del receso de esta competencia para dar paso a la Copa de la Liga en medio de la fecha FIFA.

Resulta muy importante este duelo para Paqui Meneghini, ya que de ganar consigue una nueva bocanada de aire como en el Superclásico ante Colo Colo, mientras que de perder tendría las horas contadas en el Centro Deportivo Azul, a menos que haya una gran convicción de la dirigencia de sostenerlo, pese a los malos resultados.