Octavio Rivero se transformó en un dolor de cabeza para la U de Chile. El delantero llegó a principios de año como figura y principal carta de gol, sin embargo, una rebelde lesión le ha impedido ser aporte.

El delantero sufre una sinovitis, la cual no solo le ha permitido jugar apenas 92 minutos en lo que va de la temporada, sino que también lo mantiene al margen de los entrenamientos con el resto del plantel.

De acuerdo a la información entregada por Emisora Bullanguera, el atacante sufre una lesión osteocondral en la rodilla izquierda, la cual afecta al cartílago y al hueso de la rótula, lo que provoca una constante inflamación que le impide competir con normalidad. Esto obligaría a que el futbolista pase por el quirófano, sin embargo, según se supo recientemente, en el Centro Deportivo Azul estaban al tanto de esta situación.

Revelan que U de Chile conocía el problema de Octavio Rivero

Fue el periodista Fernando Agustín Tapia quien reveló un dato clave, el cual alimenta la polémica alrededor del fichaje de Octavio Rivero. Según el comunicador, en la U de Chile sabían que al contratar al delantero, tendrían que operarlo.

“Hace días una fuente me dijo ‘no sé por qué lo contrataron sabiendo que existía la posibilidad de que había que operarlo’”, dijo el comunicador en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta.

Esta situación pone en entredicho a la gerencia deportiva de Azul Azul, puesto que pese a todo insistió en concretar el arribo del jugador para reforzar la ofensiva del equipo que dirige Francisco Meneghini.

Octavio Rivero sigue siendo baja en la U de Chile

Octavio Rivero continúa sin ser una opción para Paqui. En las últimas horas el entrenador entregó la lista de convocados para el partido ante la U de Concepción y el jugador nuevamente quedó fuera de la nómina.

Actualmente el delantero se encuentra en fase de recuperación mientras el cuerpo técnico sigue observando de cerca su situación para evaluar si finalmente deberá pasar por el quirófano, lo cual implicaría que se mantenga varios meses fuera de las canchas, abriendo así la posibilidad de que los azules puedan fichar a un nuevo refuerzo.

