Este lunes en el Estadio Nacional puede ser una de las últimas de Francisco “Paqui” Meneghini en la banca de U de Chile. El DT argentino recibe a Universidad de Concepción en la Fecha 6 de la Campeonato Nacional 2026 con tres frentes abiertos al mismo tiempo: la hinchada ya no le cree, una parte del directorio de Azul Azul perdió la paciencia, y los dos delanteros estrellas, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, están fuera de combate por lesión. Esta noche solo sirve un resultado: ganar.

En este escenario, lo más inquietante para el DT argentino es que ya no tiene el piso de quienes lo trajeron al club. La eliminación de la Copa Sudamericana dolió en el orgullo deportivo y en el bolsillo, por lo que los directivos de la concesionaria ya miran opciones pensando en lo que queda de 2026 y el bicentenario del club en 2027.

El periodista Cristián Caamaño lo dijo sin rodeos en Puntapié Inicial de Radio Agricultura: “Todo en contra tiene Paqui. Tiene a la gente en contra, a una parte del directorio y ahora los resultados en contra”. La U está con 6 puntos en la tabla, a seis de Colo Colo, que lidera con 12 unidades tras vencer al Audax Italiano.

Peligra la continuidad de Paqui Meneghini en Universidad de Chile

Meneghini llegó a la U en diciembre de 2025, elegido de forma unánime por el directorio de Azul Azul para reemplazar a Gustavo Álvarez, con la misión de ganar el título y clasificar a copas internacionales. Ninguno de esos dos objetivos va por buen camino. La eliminación ante Palestino en Copa Sudamericana sumada a los cinco puntos en seis fechas dejan al Chuncho con el peor arranque en 20 años.

Según La Tercera, Azul Azul ya había condicionado el proceso antes del Superclásico: dos derrotas consecutivas abrirían la puerta a su salida. La U perdió ante Palestino y ahora no puede tropezar ante la U de Concepción.

Cristián Caamaño fue claro en su análisis de la U de Paqui en Agricultura: “Si la U gana, va a quedar a tres puntos del líder y eso podría darle tranquilidad a Paqui. Si no gana, es el momento para cualquier equipo para cambiar entrenador. El que llegue va a tener casi tres semanas para trabajar pensando en el Campeonato Nacional”. El escenario es binario: victoria o salida.

¿Cuándo y dónde juega Universidad de Chile vs U de Concepción?

El partido entre U de Chile y U de Concepción se disputa este lunes 9 de marzo en el Estadio Nacional a las 20:00 horas. En Al Aire Libre puedes seguir el encuentro minuto a minuto.