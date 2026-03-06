Octavio Rivero se ha convertido en un dolor de cabeza para la Universidad de Chile. El delantero llegó al Centro Deportivo Azul como una de las grandes cartas de gol del equipo, pero en lo que va de temporada no solo no ha conseguido anotar, sino que ha jugado dos partidos oficiales.

El atacante se ha ausentado de los últimos partidos de los universitarios debido a una sinovitis en su rodilla izquierda, la cual le impide incluso entrenar con normalidad junto al resto de sus compañeros.

Esta situación tiene en alerta al cuerpo médico del Romántico Viajero, que en los próximos días deberá tomar una decisión que podría definir el futuro del ariete en la institución.

El complejo presente de Octavio Rivero en U de Chile

Octavio Rivero no lo pasa para nada bien en la U. El jugador solo ha sumado 92 minutos y su situación ha inquietado a los hinchas, que veía en él una esperanza en la ofensiva.

Según informó En Cancha, el jugador no está entrenando con el plantel y ni siquiera lo hace de forma diferenciada, puesto que se encuentra enfocado en realizar trabajos de recuperación y terapia, pero sin balón.

En las últimas horas se reveló que es muy probable que Rivero no se recupere al 100%, por ello, en el Centro Deportivo Azul ya barajan opciones para definir qué hacer con el delantero.

¿Rivero pasará por el quirófano? La decisión que debe tomar U de Chile

De acuerdo a lo informado por el citado medio, la U de Chile pretende realizar una “prueba de fuego” con Octavio Rivero una vez que reciba el alta médica. Según lo que explican, cuando el atacante vuelva a jugar, se analizará si puede hacerlo sin molestias en su rodilla.

Si no consigue competir con normalidad y el dolor persiste, deberá ser intervenido quirúrgicamente. Por el momento, tanto el club como el jugador buscan evitar esta opción, debido al tiempo que estaría fuera de las canchas.

En caso de que requiera operarse, se estima que Rivero se ausente entre dos a tres meses del equipo, lo cual significaría un gran golpe para la institución, considerando que se contrató para potenciar la ofensiva y ser una pieza clave en el equipo de Francisco Meneghini.

