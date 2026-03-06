Colo Colo entra en la recta final de preparación antes de visitar a Audax Italiano por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026. Tras la caída en el Superclásico, Fernando Ortiz ajusta piezas con una modificación obligada en el mediocampo y un refuerzo comienza a consolidarse en la formación titular ante la baja confirmada de Claudio Aquino. El duelo en La Florida asoma como una prueba inmediata de carácter para un equipo que no quiere perder terreno en la tabla.

Pero la agenda alba no se limita al pizarrón. La decisión del Tribunal que habilitó a un jugador itálico generó molestia en Macul, mientras que desde España se conoció la versión definitiva de Matías Dituro sobre el interés de Colo Colo en el último mercado. Entre tensión competitiva y movimientos que no prosperaron, el Cacique vive horas intensas.

Todas las noticias de Colo Colo HOY viernes 6 de marzo



