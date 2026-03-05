La eliminación de Universidad de Chile ante Palestino en la Copa Sudamericana 2026 dejó un golpe fuerte en el Estadio Nacional. El equipo azul cayó 2-1 en un final dramático, con un gol en el minuto 96 que lo dejó fuera de las competencias internacionales para esta temporada.

Pero el problema no terminó con el resultado. Después del partido ocurrió una situación que ahora podría traer otro castigo desde Conmebol, agregando un nuevo capítulo a una noche que ya había sido muy dura para el plantel azul.

Por qué la U de Chile arriesga una sanción de Conmebol tras la eliminación

La posible sanción no está relacionada con el desarrollo del partido, sino con lo que ocurrió inmediatamente después del pitazo final. Según se informó en ESPN Chile, ningún jugador de Universidad de Chile acudió a la entrevista rápida obligatoria que exige el reglamento del torneo.

La periodista Majo Orellana explicó lo sucedido. “Terminado el partido en la ‘flash’ que es obligatoria por parte de CONMEBOL para los medios que tienen derecho no asistió ningún jugador de Universidad de Chile”.

El reglamento del torneo establece que los clubes deben enviar al menos a un jugador o representante a la zona de entrevistas oficiales. Al no cumplirse ese requisito, el club queda expuesto a una multa.

Qué dice el reglamento de Conmebol sobre las entrevistas obligatorias

Las entrevistas posteriores al partido forman parte del protocolo oficial de los torneos internacionales. Los clubes deben facilitar la presencia de futbolistas en la zona de entrevistas para los medios que tienen derechos de transmisión. Cuando esa obligación no se cumple, Conmebol puede aplicar sanciones económicas.

La misma periodista explicó que el club es consciente de lo ocurrido. “Esto significa una multa para el club, pero la asumen porque no estaban los ánimos para hablar”.

Qué consecuencias deja la eliminación de la U de Chile en la Copa Sudamericana

La derrota ante Palestino no solo significó el final del camino internacional para Universidad de Chile en 2026. También volvió a instalar cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo dirigido por Francisco Meneghini, en un inicio de temporada que ha estado marcado por la irregularidad. Ahora, además del golpe deportivo, el club podría enfrentar una multa económica de Conmebol, lo que profundiza el impacto de la eliminación.

En resumen

Universidad de Chile quedó eliminada de la Copa Sudamericana tras perder con Palestino.

Ningún jugador acudió a la entrevista obligatoria posterior al partido.

Esta situación infringe el protocolo de Conmebol.

El club arriesga una multa económica por no cumplir el reglamento.

La eliminación de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana sigue generando consecuencias dentro del club. Revisa en Al Aire Libre todas las repercusiones, análisis y noticias del presente azul tras el golpe internacional.