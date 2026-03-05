La eliminación de Universidad de Chile ante Palestino en la ronda previa de la Copa Sudamericana dejó una herida profunda en el equipo azul. El golpe fue duro no solo por quedar fuera del plano internacional en 2026, sino también por el contexto en que ocurrió: en el Estadio Nacional y tras un partido que se resolvió en los minutos finales.

En medio de ese escenario, Patricio Yáñez lanzó una afirmación que sacudió el debate sobre el presente del club y, especialmente, sobre el proceso que llevó a Francisco “Paqui” Meneghini al banco del conjunto universitario.

¿Qué dijo Patricio Yáñez sobre Paqui Meneghini en la U de Chile?

Durante su análisis del momento que vive Universidad de Chile, el exseleccionado nacional y comentarista cuestionó directamente la decisión que tomó la dirigencia al momento de elegir entrenador.

“A mí me llama la atención que no hayan contratado al técnico que querían. Me llama poderosamente la atención que teniendo todo el tiempo del mundo, sabiendo que Álvarez se iba, trajeron al DT que no querían ellos”, afirmó en Radio Agricultura.

La frase rápidamente se instaló en el debate futbolero, porque apunta al proceso de decisión que tomó Azul Azul antes del inicio de la temporada. Yáñez profundizó aún más en su crítica al analizar cómo se desarrolló esa elección.

“En definitiva, tú tienes la opción de realizar la elección del DT… Decidirse por un técnico que no quieren, que no querían en su momento, me parece muy grave“, agregó.

¿Por qué Paqui Meneghini está tan cuestionado tras la eliminación de la U de Chile?

La derrota frente a Palestino en la ronda previa de la Copa Sudamericana dejó consecuencias inmediatas en el ambiente azul. El equipo dirigido por Meneghini cayó 2-1 en el Estadio Nacional, resultado que dejó al club sin competencia internacional durante el 2026.

El golpe resulta especialmente sensible considerando el contexto previo. La U venía de recuperar confianza tras vencer a Colo Colo en el Superclásico, resultado que parecía marcar un punto de inflexión en el inicio de temporada.

Sin embargo, la caída ante Palestino volvió a instalar dudas sobre el funcionamiento del equipo y sobre el rumbo del proyecto deportivo.

¿Paqui Meneghini renunciará a la U de Chile?

Tras el partido, el entrenador azul enfrentó la conferencia de prensa con un tono autocrítico y asumió responsabilidad por el resultado.

“No estoy a la altura. Los resultados no son los acordes de lo que es este equipo ni lo que buscamos”, reconoció. El técnico también explicó algunas decisiones que se tomaron durante el encuentro.

“No me gusta hablar individualmente de jugadores. Pero yo me hago cargo de las decisiones que tomo. Hubo dos cambios obligados, lo de Lucero y Tamayo. El caso de Chelo Morales, por su inactividad era difícil que pudiera jugar dos partidos seguidos”, explicó.

Pese al duro golpe, Meneghini descartó una eventual renuncia. “No pienso en eso”, respondió cuando fue consultado por su continuidad en el cargo.

¿Cuándo vuelve a jugar la U de Chile?

Tras quedar fuera de la Copa Sudamericana, Universidad de Chile deberá concentrarse nuevamente en el Campeonato Nacional.

El próximo desafío de los azules será este lunes 9 de marzo, cuando enfrenten a Universidad de Concepción en el Estadio Nacional, en un partido programado para las 20:00 horas. Será un encuentro clave para intentar recuperar confianza y bajar la presión que se instaló tras la eliminación internacional.

