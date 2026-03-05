El entrenador Francisco “Paqui” Meneghini respondió a la pregunta que muchos hinchas de U de Chile se hacen en esta momento tras la eliminación de la Copa Sudamericana 2026 a manos de Palestino en el estadio Nacional. ¿Piensa en renunciar?

Meneghini quedó muy cuestionado en la banca de los Azules y solo lo salva la victoria del último fin de semana contra Colo Colo en el Superclásico en el estadio Monumental. Ahora el estratega camina por la cornisa.

¿Paqui Meneghini se va de U de Chile?

En diálogo con la prensa tras la derrota de U de Chile frente a Palestino por 2-1, Paqui Meneghini expresó: “No pienso en eso (en renunciar)“, aunque dejó en claro que “los resultados no son acordes a este equipo ni a lo que buscamos“.

“Esta derrota nos afecta mucho. Estamos con mucha molestia, no sólo por quedar eliminados sino por la manera que se dio, porque podíamos defender mucho mejor en esa última jugada. Ahora nos queda recuperarnos y pensar en el lunes, porque tenemos un partido muy importante en el torneo nacional (con U de Concepción en la próxima fecha)”, añadió.

Siguiendo con las explicaciones, Paqui expresó: “Era muy importante para nosotros pasar y por eso nos duele mucho la eliminación. No podemos poner excusas por horarios, aunque el partido de Colo Colo fue muy desgastante, debíamos ganar hoy”, sentenció el DT.

El próximo desafío de Paqui Meneghini en U de Chile

El próximo partido de la U de Chile de Francisco “Paqui” Meneghini será el próximo lunes 9 de marzo a las 20:00 horas contra U de Concepción en el estadio Nacional, por la Fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

Este compromiso asoma como clave para el entrenador argentino: una nueva derrota puede hacer insostenible el ciclo de Paqui en la U, sobre todo después de dos temporadas buenas de la mano de Gustavo Álvarez.

