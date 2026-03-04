U de Chile sumó su primer gran fracaso en este 2026: los Azules fueron eliminados de la Copa Sudamericana tras perder por 2-1 ante Palestino en el estadio Nacional, quedando sin ningún torneo internacional para esta temporada.

Con esto queda muy complicado el técnico Francisco “Paqui” Meneghini, quien ya venía cuestionado antes de ganar el Superclásico el pasado fin de semana en el Monumental, ahora retoma su estado de alerta en la banca de los universitarios, pendiendo de un hilo en los próximos partidos.

El próximo lunes contra U de Concepción será clave tanto para Paqui como para el club, que no quiere despedirse tempranamente de la lucha por el título.

Los goles de U de Chile vs Palestino por la Copa Sudamericana 2026

Todos los goles fueron en la recta final del compromiso: Nelson Da Silva abrió la cuenta para Palestino en los 85′, pero U de Chile lo empató en los 90+4′ a través de Maximiliano Guerrero en un partido que parecía irse indefectiblemente a los penales, al igual que el de Cobresal contra Audax Italiano por el mismo torneo.

No obstante, Ian Garguez dio el golpe de nocaut en los 90+6′, el que caló hondo en el Romántico Viajero y dolerá por mucho tiempo, sobre todo por la dolorosa forma que se produjo ante un vacío estadio Nacional por el castigo que siguen acarreando de la fatídica noche ante Independiente en Argentina, en 2025.

Con esto, Palestino repite lo hecho en la temporada anterior ante U Católica, elenco al que eliminó en la misma fase de la Copa Sudamericana, en aquella ocasión pavimentando la salida del técnico Tiago Nunes en Los Cruzados, algo que puede asemejarse a lo que puede ocurrir en la U con Paqui Meneghini, si es que éste no enmienda el rumbo.

Estadísticas U de Chile vs Palestino por la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana Qualification – 2026 Final Universidad de Chile 1 2 Descanso : 0 0 Finalizado Palestino Maximiliano Guerrero 90′ Nelson Da Silva 85′

Nelson Da Silva 85′ Ian Garguez 90′ Resumen

Estadísticas de equipos 90 + 6 ‘ Palestino Gol regular : Ian Garguez 90 + 4 ‘ Universidad de Chile Gol regular : Maximiliano Guerrero 85 ‘ Palestino Gol regular : Nelson Da Silva Últimos enfrentamientos UNI 1 – 2 PAL 04/03/2026 PAL 0 – 0 UNI 13/02/2026 UNI 2 – 1 PAL 13/10/2025 PAL 2 – 3 UNI 27/04/2025 PAL 0 – 1 UNI 15/09/2024

¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y Palestino?

U de Chile vuelve a la cancha este lunes 9 de marzo a las 20:00 horas contra U de Concepción en el estadio Nacional por la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026.

Por su parte, Palestino recibe a Cobresal el domingo 8 de marzo a las 20:30 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.