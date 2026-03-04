La U de Chile recibe a Palestino por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026, este miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas de Chile. Es a partido único: el ganador va directo a la fase de grupos y el perdedor queda fuera del certamen continental. La particularidad es que el duelo se jugará sin público, ya que la U cumple una suspensión arrastrada desde 2025.

Los Azules de Francisco “Paqui” Meneghini llegan en el mejor momento del año. Vienen de protagonizar la gran sorpresa de la temporada: el 1-0 sobre Colo Colo en el Estadio Monumental por la Fecha 5 del Campeonato Nacional, resultado que les permite enfrentar este duelo con máxima confianza.

Palestino del técnico Cristian Muñoz también llega encendido, con una contundente victoria 4-2 sobre O’Higgins en la Fecha 5, en la que los Tetracolores mostraron su mejor versión.

U de Chile vs Palestino, minuto a minuto