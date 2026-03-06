La eliminación de Universidad de Chile ante Palestino en la Copa Sudamericana no solo dejó consecuencias deportivas. También volvió a exponer un ambiente tenso al interior del Centro Deportivo Azul, donde el ciclo de Francisco “Paqui” Meneghini comienza a ser cada vez más cuestionado.

La información más reciente fue revelada por La Magia Azul, que expuso episodios internos que marcaron fricciones entre el técnico y el plantel en las últimas semanas. A ello se suma lo informado previamente por El Deportivo de La Tercera, que detalló reuniones entre futbolistas y el entrenador para expresar inquietudes sobre el funcionamiento del equipo.

¿Qué reveló La Magia Azul sobre el quiebre en el camarín de la U de Chile?

Según informó el citado medio, en el vestuario azul se han acumulado varios episodios que fueron deteriorando la relación entre el plantel y el entrenador desde su llegada. El reporte apunta a cuatro momentos que habrían marcado el ambiente interno en el equipo.

La salida de Leandro Fernández generó tensión en el plantel de la U de Chile

Uno de los primeros remezones se produjo con la salida del delantero argentino. Aunque no todos los jugadores tenían cercanía con el atacante, varios consideraban que aún podía aportar al equipo. La decisión del técnico fue interpretada como una señal fuerte de autoridad y generó incomodidad en parte del camarín.

Los jugadores de la U cuestionaron la preparación con pocos amistosos

Otro punto que generó cuestionamientos fue la preparación previa al inicio de la temporada. El plantel solo disputó un amistoso relevante ante Universitario en Perú, lo que para algunos futbolistas resultó insuficiente para llegar con ritmo competitivo al arranque del campeonato.

Jugadores del equipo habrían comentado que se esperaba mayor gestión para organizar encuentros de preparación antes de los compromisos oficiales.

El polémico amistoso entre la U y el Sifup en el CDA

Uno de los episodios más comentados ocurrió tras el debut ante Audax Italiano. A la mañana siguiente del partido, el plantel tenía programado un amistoso a puertas cerradas frente al Sifup en el Centro Deportivo Azul.

Para varios futbolistas el contexto no era el adecuado: venían de un encuentro exigente, con carga emocional tras los incidentes ocurridos en el Estadio Nacional y con poco descanso. Aun así, el entrenamiento se mantuvo, lo que generó molestia en parte del grupo.

La eliminación ante Palestino profundizó la crisis en Universidad de Chile

El golpe más fuerte llegó con la derrota 2-1 ante Palestino en el Estadio Nacional, resultado que dejó a la U fuera de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Más allá del marcador, algunos integrantes del plantel consideraron que faltó una reacción más decidida desde el banco en un partido que se jugaba a todo o nada.

¿Qué señales mostraron la desconexión entre Meneghini y los jugadores de la U de Chile?

La información sobre el ambiente interno también fue abordada por El Deportivo, que reveló un episodio ocurrido tras el empate 2-2 ante Deportes Limache. Según ese reporte, algunos futbolistas se reunieron directamente con el entrenador para expresar inquietudes.

“Tras ese partido, un grupo de futbolistas se reunió con el entrenador para pedirle mayor claridad en las instrucciones”. La conversación reflejaba una preocupación del plantel respecto a la forma en que se estaban transmitiendo las ideas tácticas.

Incluso desde la dirigencia también se habrían manifestado inquietudes similares. “En la dirigencia también transmitieron inquietudes similares y solicitaron una relación más directa con el plantel”.

Cabe destacar que el partido ante Palestino dejó imágenes que alimentaron la sensación de distancia entre el plantel y el cuerpo técnico. Durante el encuentro se observaron momentos donde varios jugadores parecían no seguir las indicaciones que se entregaban desde la banca, especialmente en pausas de hidratación donde se realizaban ajustes tácticos.

También llamó la atención la escasa interacción directa del entrenador con algunos futbolistas durante el partido, siendo su asistente quien asumía gran parte de las conversaciones con el equipo. Tras el pitazo final, el plantel abandonó el estadio sin hablar con la prensa, con rostros de evidente frustración tras la eliminación.

¿Está en riesgo el cargo de Francisco Meneghini en la U de Chile?

El complejo momento deportivo aumenta la presión sobre el entrenador argentino.

Desde su llegada a Universidad de Chile, Meneghini ha dirigido seis partidos oficiales, con el siguiente balance:

1 victoria

3 empates

2 derrotas

Además, la eliminación en la Copa Sudamericana significó un golpe relevante para el club tanto en lo deportivo como en lo económico. En ese contexto, el próximo partido ante Universidad de Concepción, programado para el lunes a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, aparece como un duelo clave para el futuro inmediato del proceso.

