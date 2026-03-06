La eliminación de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana todavía pesa en el camarín azul. Este viernes, Israel Poblete salió a enfrentar el tema y explicó una de las situaciones que más críticas generó tras la derrota ante Palestino: el silencio de los jugadores al abandonar el estadio sin hablar con la prensa.

“Estamos muy dolidos. Teníamos otra expectativa en la Sudamericana. Lamentablemente, fue un fracaso y lo tomamos como tal. Queríamos que fuera diferente, pero el fútbol es así”, señaló en conferencia de prensa.

El volante aseguró que la caída ya fue analizada dentro del grupo y que ahora el foco del equipo está puesto en el campeonato nacional: “Ya perdimos, masticamos la derrota, hacemos la autocrítica y ahora el objetivo principal es salir campeón del torneo local”, agregó.

Poblete explica el silencio del plantel de la U

Tras el partido ante Palestino, los jugadores de la U se retiraron sin detenerse en la zona mixta. La escena generó molestia entre hinchas y comentarios en el entorno del club.

Poblete explicó que la decisión no fue planificada, sino una reacción al impacto de la eliminación: “Yo creo que fue un poco la tristeza y la frustración. Si a los hinchas o a más personas les molestó, pido disculpas. Pero fue más que nada eso, masticar la derrota y salir”, comentó.

Autocrítica en la U y preocupación por Lucero

El mediocampista también abordó el rendimiento que ha mostrado el equipo en las últimas semanas y reconoció que deben mejorar en varios aspectos del juego.

“Hemos tenido detalles en el juego, tanto defensiva como ofensivamente. Desde el arquero a los delanteros tenemos que jugar mejor, estar más concentrados”, señaló.

Finalmente, Poblete se refirió a la situación física de Juan Martín Lucero, quien terminó con molestias tras el partido frente a Palestino. “Es lamentable. Él sintió una molestia y ahora está entrenando diferenciado. Es una baja muy importante por el jugador que es”, cerró.