Toda la alegría que tenía U de Chile tras vencer a Colo Colo en el Superclásico 199 fue rápidamente reemplazada por desazón tras la eliminación en Copa Sudamericana a manos de Palestino. Volvieron las críticas al proceso de Paqui Meneghini como DT de la U y, otra vez, hubo jugadores con actuaciones individuales muy pobres.

El fracaso continental hizo que los hinchas también la emprendieran contra la dirigencia y especialmente contra Manuel Mayo por algo que, tras la eliminación, parece obvio: el plantel es muy corto.

Como si el escenario no fuera ya suficientemente malo, sus dos refuerzos estrella están lesionados. El último fue Juan Martín Lucero, quien ni siquiera pudo terminar el primer tiempo ante Palestino.

La lesión de Lucero podría cambiarlo todo en la U de Chile

17 minutos duró Juan Martín Lucero ante Palestino por Copa Sudamericana. Y quizás duró menos, porque a los 3 minutos Paqui Meneghini le indicó a Maximiliano Guerrero que comenzara a activar. Para la U, esto es un desastre: el cuerpo médico señaló que, por las características de la molestia, podría tratarse de una distensión del músculo isquiotibial. Si el diagnóstico se confirma y es leve, el Gato Lucero podría estar tres semanas fuera de las canchas.

El panorama es pésimo, porque la U ha perdido tres de sus cuatro referencias de ataque, todas por lesión en el arranque de la temporada. Meneghini deberá modificar el esquema para enfrentar a la U de Concepción con Eduardo Vargas como único eje de ataque, una posición en la que el “Toro” no se siente cómodo.

U de Chile sufre eliminación de Copa Sudamericana | © Photosport

Paqui y Mayo se llenan de críticas por la conformación del plantel

Con tantas lesiones, las críticas al trabajo de Paqui Meneghini y su cuerpo técnico se intensifican. Es poco tiempo para saber si son del todo justificadas, pero sí son comprensibles: la temporada no tiene ni dos meses de competencia y ya registra cinco jugadores lesionados: Octavio Rivero, Juan Martín Lucero, Lucas Assadi, Fabián Hormazábal y Bianneider Tamayo. A ellos se suma Marcelo Díaz, quien ya se recuperó de una lesión muscular.

Las críticas también apuntan directamente a Manuel Mayo: no extendió los préstamos de Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras, apostó por delanteros más veteranos y no le resultó, y trajo un lateral con sobrepeso que no había jugado un partido en casi un año. Las decisiones del mercado de pases están bajo el microscopio, y la eliminación ante Palestino las expone sin filtro.

¿Cuándo juega la U de Chile?

Tras el fracaso continental, Universidad de Chile vuelve a jugar el lunes 9 de marzo a las 20:00 horas frente a la Universidad de Concepción por la Fecha 6 del Campeonato Nacional, en el Estadio Nacional.