La temprana eliminación de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana 2026 sigue dejando fuertes repercusiones en el fútbol chileno. Esta vez, los cuestionamientos al nivel mostrado por los azules llegaron directamente desde sus propios rivales.

El delantero de Palestino, Nelson Da Silva, autor de uno de los goles en la victoria árabe, analizó el partido sin rodeos y reconoció la sorpresa que generó el bajo rendimiento del equipo dirigido por Francisco Meneghini.

¿Qué dijo Nelson Da Silva sobre el nivel de la U de Chile?

El atacante del cuadro árabe conversó con ESPN Chile tras la clasificación de Palestino y entregó una reflexión que rápidamente generó repercusiones.

El ex Deportes Limache confesó que incluso dentro del propio Palestino esperaban un rival más competitivo en el Estadio Nacional. “No tan solo nosotros, sino que también ustedes que analizan los partidos los fines de semana. Todos esperábamos más de este equipo, que es un gran equipo”.

Las palabras del delantero reflejan el impacto que generó la temprana eliminación azul en el torneo continental.

¿Por qué están criticando a Francisco Meneghini en la U de Chile?

La derrota 2-1 ante Palestino en el Estadio Nacional significó un duro golpe para el proyecto de Francisco “Paqui” Meneghini.

Universidad de Chile llegó a la Copa Sudamericana con altas expectativas, pero terminó quedando fuera de competencias internacionales recién en marzo, lo que desató una ola de cuestionamientos al trabajo del cuerpo técnico.

Las críticas no solo han venido desde los hinchas y el análisis mediático, sino que ahora también se suman comentarios desde los propios rivales que enfrentaron al equipo azul.

"TODOS ESPERÁBAMOS MÁS DE ESTE EQUIPO (LA U)"



Nelson Da Silva, delantero de Palestino, se refirió a las expectativas puestas en U. de Chile, rival al que dejaron atrás para seguir en carrera en la CONMEBOL #Sudamericana.



▶️ Mira #ESPNF90Chile en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/S6mPRuadC7 — ESPN Chile (@ESPNChile) March 6, 2026

¿Qué destacó Da Silva tras eliminar a la U de Chile?

Más allá del análisis sobre el rendimiento azul, Nelson Da Silva también valoró el trabajo realizado por Palestino, que logró imponerse pese a las dificultades que arrastraba en la previa.

El delantero destacó que el equipo enfrentó el partido con varias bajas, pero aun así logró responder en la cancha. “Nosotros hicimos un buen partido, pese a que teníamos varias bajas”.

Además, el goleador resaltó el compromiso del plantel y el respaldo al trabajo del entrenador. “Eso demuestra el compromiso del equipo, de los chicos, de respaldar al técnico y hacer lo que él quería”.

Finalmente, Da Silva subrayó el rol que jugaron los futbolistas jóvenes dentro del equipo árabe. “Había que contagiar de ese lado, que los chicos nos contagien a los más grandes esa hambre de querer llevarse todo por delante y esa mezcla hizo bien dentro de la cancha”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Palestino y la U de Chile?

Tras este intenso choque por copa internacional, ambas escuadras deberán dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026 para cumplir con sus respectivos objetivos.

El cuadro árabe saltará a la cancha este domingo 8 de marzo a las 20:30 horas, recibiendo a Cobresal en el Estadio Municipal de La Cisterna. Por su parte, el “Romántico Viajero” buscará lavar sus heridas y apaciguar las críticas el lunes 9 de marzo a las 20:00 horas, cuando enfrente a Universidad de Concepción en el Estadio Nacional.

Próximo encuentro de Palestino:

Rival: Cobresal

Cobresal Fecha: Domingo 8 de marzo

Domingo 8 de marzo Hora: 20:30 Horas

20:30 Horas Estadio: Estadio Municipal de La Cisterna

Próximo encuentro de Universidad de Chile: