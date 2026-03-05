U de Chile ejecutó un ejemplar castigo a hinchas que infringieron medidas de seguridad en el último duelo como local en el Campeonato Nacional 2026 ante Deportes Limache, en el que el duelo estuivo detenido por el lanzamioento de fuegos de artificio.

No obstante, hubo otras infracciones que también significaron duras sanciones, las que detalló el elenco universitario a través de un comunicado oficial en sus plataformas.

El duro castigo de U de Chile más de 30 hinchas tras duelo con Limache

U de Chile expresó en su sitio web: “Un total de 32 personas fueron sancionadas con código 102, que les impide el acceso a los estadios, por los hechos ocurridos el domingo 22 de febrero pasado, en el partido contra Deportes Limache válido por la cuarta fecha de la Liga de Primera, en el Estadio Nacional.

El desglose de los castigados es el siguiente: 28 personas por intento e ingreso de lienzos no autorizados y por incitación a la violencia; dos por entrar con lienzos ocultos bajo la ropa y dos por vulneración derecho de admisión y prohibición judicial.

El Club ya había ejercido acciones de derecho de admisión contra una treintena de personas por los desmanes del partido contra Audax Italiano, el 30 de enero pasado. Contra 13 de esas personas, nueve adultos y cuatro menores de edad, se presentaron querellas nominativas ante la justicia por su presunta participación en delitos ese día.

Universidad de Chile reitera el llamado a los asistentes a respetar las normas establecidas y confirma el compromiso de seguir aplicando los recursos que la ley faculta para que la experiencia de los hinchas en nuestros partidos de local sea la mejor posible”.

¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile como local?

El próximo duelo de U de Chile como local será este lunes 9 de marzo a las 20:00 horas contra U de Concepción, por la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026.

Hasta el momento el Tribunal de Disciplina solo ha castigado al club con tribunas cerradas en el estadio Nacional, pero si se repiten los incidentes, es probable que aumenten las sanciones.