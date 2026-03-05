U de Chile sufrió una derrota más que dolorosa ante Palestino por 2-1 y quedó fuera de la Copa Sudamericana 2026: esta caída significa más que quedar sin torneos internacionales por este año, es la pérdida total de la confianza de muchos hinchas azules con el proceso del DT Francisco “Paqui” Meneghini.

De hecho, un exfutbolista multicampeón con U de Chile le puso la “lápida” al proceso de Paqui, asegurando que lo “sin capacidad” para revetir el mal momento que vive el Romántico Viajero.

El duro veredicto contra Paqui Meneghini en U de Chile: “No lo veo con capacidad”

Se trata de Rafael Olarra, jugador que levantó varios trofeos con U de Chile, y que ahora no tuvo piedad con Francisco Meneghini, criricándolo con todo en su espacio como comentarista en Picado TV.

“Me parece que la U trata de hacer las cosas bien, pero le sale mal con esta inclusión de técnico y no lo veo con la capacidad para poder despertar algo en la U“, señaló Olarra.

Rafa Olarra ganó tres títulos de Primera División y dos Copa Chile con la U, por lo que es voz autorizada para analizar este mal momento del elenco universitario, tras dos temporadas peleando arriba en nuestro país y Sudamérica.

Paqui Meneghini no piensa en renunciar a U de Chile

Francisco “Paqui” Meneghini no tiene la idea de renunciar a U de Chile pese al mal momento que vive el equipo. En declaraciones en conferencia de prensa señaló que: “No pienso en eso”.

“El partido del domingo (ante Colo Colo) para nosotros fue un envión anímico muy fuerte como plantel, como grupo. La eliminación de hoy es muy dura, obviamente nos golpea por todo lo que dije anteriormente, pero ya lo que hay que pensar a partir de ahora es recuperarnos bien”, continuó.

“Nos afecta mucho, nos molesta mucho. Estamos con mucha bronca, mucha molestia por cómo quedamos eliminados; de la manera que se dio, habiendo hecho un esfuerzo grandísimo para empatar y que te lo ganen en la última jugada duele muchísimo. La pudimos defender mucho mejor”, finalizó Paqui en el estadio Nacional.