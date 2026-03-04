Rodrigo Contreras no tuvo el rendimiento esperado en U de Chile: el Tucu no pudo responder a cabalidad en 2025 tras un gran paso por Everton y no pudo firmar su continuidad para el 2026.

No obstante, ahora Contreras está triunfando en otro grande de Sudamérica y anotó el gol del año en la Copa Sudamericana, mismo torneo en el que la U busca clasificar a la Fase de Grupos.

Tucu Contreras hizo el gol del año en Copa Sudamericana tras salir de U de Chile

Tucu Contreras actualmente defiende los colores de Millonarios de Colombia. En ese club convirtió un gol desde más atrás de la mitad de la cancha en la Copa Sudamericana, en el compromiso que disputa frente a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Giradot.

¡¡¡YA ESTÁ!!! ¡¡¡CIERREN EL ATANASIO GIRARDOT!!! Golazo de atrás de mitad de cancha de Rodrigo Contreras para vencer a David Ospina y marcar el 1-0 de Milllonarios contra Atlético Nacional.



March 5, 2026

Contreras celebró con gran efusividad y sus compañeros siguieron enloquecidos a su compañeros tras la conquista que será recordada no solo en esta edición del torneo, sino que en varias más.

Esto llega justo en un momento en que U de Chile vive dudas con sus delanteros: solo Eduardo Vargas ha marcado en esta temporada, mientras que Juan Martín Lucero y Octavio Rivero han quedado al debe, por lo que de todas formas deben extrañar en algo el talento del Tucu Contreras.

Los números que dejó Rodrigo Contreras en U de Chile

Rodrigo Contreras estuvo apenas un año en U de Chile, en 2025. En ese período, el futbolista jugó 41 partidos, anotando la no despreciable cifra de 10 goles (uno de ellos en un clasico universitario ante U Católica) y entregando dos asistencias, números que quizás en cualquier otro club le hubieran servido para continuar, pero que en un grande como la U no le alcanzaron.

De todas maneras, parece ser un jugador que dejó las puertas abiertas para tener una segunda oportunidad en los Azules y así gozar de una revancha en el club, aunque claramente en el futuro.