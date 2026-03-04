U de Chile se prepara para el duelo de este miércoles contra Palestino en el estadio Nacional, en el que se jugará su paso a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026, uno de los objetivos más importantes de esta temporada para el DT Francisco “Paqui” Meneghini y sus jugadores.

No obstante, de reojo miran el compromiso del próximo lunes contra U de Concepción, válido por la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026, y para el que recibió un gran alivio por parte del delantero panameño Cecilio Waterman.

U de Chile respira aliviada gracias a Cecilio Waterman

Resulta que Waterman quedó suspendido para el compromiso en que U de Concepción visitará a U de Chile, también en el estadio Nacional, ya que fue expulsado de forma directa en el último partido de su club, que fue derrota por 3-0 ante Everton en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Waterman vio la expulsión por pegarle un cabezazo sin balón a un jugador evertoniano (tal como lo explicitó en su informe el árbitro Francisco Gilabert), saliendo tempranamente de este compromiso en los 73 minutos de juego y dejando con un futbolista menos al Campanil en ese aciago partido.

Esta situación le valió dos fechas de castigo a Cecilio Waterman por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, por lo que también se perderá el compromiso subsiguiente contra Palestino, en condición de local (domingo 15 de marzo a las 12:00 horas en el Ester Roa).

¿Cuándo juegan U de Chile vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026?

El partido de U de Chile vs U de Concepción se llevará a cabo este lunes 9 de marzo a las 20:00 horas en el estadio Nacional por la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026.

Fecha: Lunes 9 de marzo

Horario: 20:00 horas.

Estadio: Nacional (Santiago)

Para ver este compromiso entre el Romántico Viajero y el Campanil debes acceder a las señales de TNT Sports Premium (TV cable) y TNT Sports en HBO Max (streaming), donde se transmiten de forma exclusiva todos los partidos de la temporada de la Liga de Primera.