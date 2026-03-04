El debate entre Fernando Zampedri y Juan Martín Lucero volvió a instalarse con fuerza en el fútbol chileno. Una frase reciente reactivó la discusión entre hinchas y analistas justo cuando el delantero de Universidad Católica atraviesa uno de los momentos goleadores más impactantes de los últimos años.

Quien reavivó la polémica fue Rafael Olarra, exdefensor y actual comentarista deportivo, que en conversación con Las Últimas Noticias volvió a comparar a ambos delanteros y reafirmó una postura que ya había generado debate en 2025. Sus palabras llegan además en un contexto especial: el “Toro” está firmando un inicio de temporada que lo acerca a registros históricos en la UC.

Qué dijo Rafael Olarra sobre Zampedri y Lucero

El exzaguero azul no se movió de la postura que ya había planteado anteriormente y volvió a colocar al delantero de Universidad de Chile por encima del goleador cruzado. “Sigo pensando que Lucero es más que Zampedri“.

Aun así, aclaró que su opinión no busca desmerecer el momento actual del capitán de Universidad Católica. “No estoy en contra de lo que está haciendo Zampedri. ¿Cómo podría, si la está rompiendo en el torneo? Lo mío es una duda a nivel internacional, donde no sé si le dará. Es algo objetivo, no personal“.

El actual comentarista de ESPN explicó que su análisis apunta a la jerarquía competitiva más allá de las cifras goleadoras que ambos delanteros puedan acumular en el campeonato. “Yo sé que todos me acercan a la U, pero para mí cuando traen a Lucero antes del torneo es un acierto. Y lo sigo poniendo sobre Zampedri“.

Incluso aseguró que su evaluación no cambia simplemente por estadísticas o rachas goleadoras. “No es algo que va a cambiar porque uno haga más goles. Para mí, Lucero es de más jerarquía, que no lo ha podido mostrar quizás, pero en clásico ya mejoró“.

Cómo evalúa Olarra el estilo de juego de Fernando Zampedri

El exdefensor también profundizó en su análisis futbolístico del delantero de Universidad Católica, destacando su eficacia goleadora pero marcando diferencias en su valoración general.

“No voy a negar la capacidad goleadora de Zampedri, pero es un jugador más estacional, de área, que es muy certero desde el lanzamiento penal. Se trata de una cuestión de jerarquía futbolística, donde es más Lucero que Zampedri. Y ahora lo vamos a ver en la parte internacional“.

La impresionante cuota goleadora de Fernando Zampedri que acecha un antiguo récord de Nicolás Castillo

Mientras el debate se instala fuera de la cancha, los números del delantero cruzado siguen hablando por sí solos.

A los 38 años, Fernando Zampedri vive uno de los arranques más impactantes desde su llegada a Universidad Católica. En las primeras cinco fechas del Campeonato Nacional 2026 ya suma ocho goles, convirtiéndose nuevamente en el máximo anotador del torneo.

El registro tiene un valor especial: iguala el arranque goleador que Nicolás Castillo firmó en 2016 con la camiseta de la UC en el mismo tramo del campeonato.

La racha incluye anotaciones en cada jornada del torneo. El atacante marcó ante La Serena, Concepción, Cobresal, Coquimbo Unido y Ñublense, confirmando un inicio de temporada que supera todos sus registros anteriores en Chile.

Cuántos goles lleva Zampedri en Universidad Católica y qué récord busca romper

El delantero argentino naturalizado chileno acumula una trayectoria goleadora impresionante desde su llegada a la UC en 2020.

En el campeonato nacional fue:

Goleador 2020 — 20 goles

Goleador 2021 — 23 goles

Goleador 2022 — 18 goles

Goleador 2023 — 17 goles

Goleador 2024 — 19 goles

Goleador 2025 — 16 goles

Con esos números se transformó en hexagoleador del fútbol chileno, una marca inédita en la historia del torneo.

El propio delantero ya había valorado ese logro en la temporada pasada. “Estoy contento de este año con Católica, también de la manera cómo cerramos el campeonato y volver a ser otra vez el goleador del torneo es algo que me pone muy feliz. En 2026 vamos a pelear por el título en todos los campeonatos, este club es tan grande que te exige eso. Todavía que me quedan algunos goles en la mochila”.

Qué dicen en Universidad Católica sobre el nivel de Zampedri

Desde el cuerpo técnico también destacan el rendimiento del capitán cruzado.

El entrenador Daniel Garnero valoró la regularidad del atacante en el campeonato. “Ser hexagoleador en cualquier liga del mundo es casi imposible. Zampedri es un chico que se prepara mucho para eso, el resultado es consecuencia de su entrenamiento, de ponerse de acuerdo con sus compañeros. Estamos contentos y que siga así. Que tenga este promedio, dos goles por partido es muy buen promedio”.

En resumen

Una frase volvió a instalar el debate entre Lucero y Zampedri .

. Rafael Olarra reafirmó que para él el delantero de la U tiene más jerarquía .

. El comentario llega justo cuando Zampedri vive un inicio goleador histórico .

. El capitán de la UC suma 8 goles en las primeras 5 fechas del torneo .

. Su registro iguala el arranque goleador que Nicolás Castillo logró en 2016.

