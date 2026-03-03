Después del triunfo ante Colo Colo en el Superclásico 199, el que anda con una nueva aura en la U de Chile es el DT Francisco Meneghini. La victoria sobre los Albos fue un balón de oxígeno para su proceso y le dio la tranquilidad necesaria para afrontar el duelo de Copa Sudamericana ante Palestino.

Es este duelo el que trae novedades para los azules, especialmente para un jugador que yo es considerado por Meneghini y que tendrá una segunda oportunidad, al menos por un partido. Nos referimos a Renato Cordero quien aparece con el dorsal 33 en la lista de buena fe de la U de Chile, pese a que el propio técnico argentino le comunicó en febrero que no lo tendría en cuenta para el 2026.

Cordero, volante de 22 años formado en la cantera azul, confirmó él mismo en Radio ADN a mediados de febrero que estaba cortado por Paqui: “Hablé con Meneghini y me dijo que no iba a estar considerado y que me lo tomara de la mejor manera”. El jugador asumió que su futuro pasaba por buscar un club en préstamo y ahora, nuevamente, es alternativa para el DT argentino.

¿Por qué la U de Chile inscribió a Cordero en la Copa Sudamericana si Meneghini lo descartó?

La respuesta es estrictamente administrativa. Cordero sigue siendo parte del club y, al no cerrarse ningún préstamo en Primera o Primera B, el club decidió incluirlo en la lista de buena fe para no dejarlo en un limbo total. Según reveló Emisora Bullanguera, “hasta ahora no se ha podido cerrar una nueva salida a préstamo, por lo que el volante aparece con el dorsal 33 disponible para el ámbito internacional”.

¿Qué necesita la U para clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026?

El formato del duelo es simple y despiadado: partido único sin revancha. La U necesita ganar o empatar y ganar en penales para avanzar a la fase de grupos, instancia que garantiza un premio base de USD 900.000 de la CONMEBOL. En caso de empate al final del tiempo reglamentario, el clasificador se define directamente por penales, sin tiempo extra.

📺 ¿Cuándo, dónde y por qué canal ver U de Chile vs Palestino por Copa Sudamericana?

El duelo se juega el miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas en el Estadio Nacional, a puertas cerradas. La transmisión será exclusivamente por DGO (DirecTV) para todo Chile.