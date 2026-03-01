El entrenador Francisco “Paqui” Meneghini se mostró muy contento con la victoria de U de Chile por 1-0 contra Colo Colo en el Superclásico 199 en el estadio Monumental, que le permite a los Azules triunfar por primera vez en el Campeonato Nacional 2026.

Paqui reconoció que él necesitaba de forma personal este buen resultado, aunque también sostuvo que la satisfacción tiene que ver más con lo grupal, ya que el plantel requería este envión para trabajar con más confianza.

La alegría de Paqui Meneghini después del triunfo de U de Chile en el Superclásico

En conferencia de prensa en el estadio Monumental, el DT de U de Chile, Francisco Meneghini, señaló tras el triunfo ante Colo Colo: “Yo pienso mucho en el equipo, y me pone muy contento por el equipo, lo necesitábamos como equipo. Obviamente, yo soy entrenador y vivo de los resultados, pero el equipo se lo merecía realmente, esa es la sensación cuando termina el partido, es lo merecíamos, lo habíamos merecido con Limache, lo habíamos merecido sin brillar con Palestino, y se nos venía haciendo esquivo por distintos factores”.

“El grupo se merecía un partido así, ganar bien, porque no ganamos en una jugada aislada, ganamos con mucha personalidad de nuestros jugadores, entregando todo y más, así que muy contento. Ahora tenemos que cambiar rápidamente el chip, porque vamos a jugar en otra competencia, un partido de eliminatoria directa, y obviamente, tenemos que ganar”.

“Ya tenemos un partido muy rápido que es el miércoles, así que enfocarse en la recuperación de los que jugaron, los que no jugaron hacer dos buenos entrenamientos para llegar lo mejor posible al miércoles”, sentenció.

El análisis de Meneghini de la victoria de U de Chile sobre Colo Colo

En cuanto a lo futbolístico, el estratega de U de Chile sostuvo: “Apretamos bien a los centrales, apretamos bien a Vidal. Obviamente, si uno le deja iniciar el juego a este equipo, generalmente Sosa encuentra a Vidal, Vidal encuentra a Méndez o Alarcón, y eso termina en Aquino, y eso es un circuito que es, una vez que se que se enganchan, difícil quizás de frenar.El primer tiempo estuvimos bien, al final, en un momento nos desajustamos un poco, y ellos encontraron cierta posesión en campo nuestro”.

“En el segundo tiempo, eso lo ajustamos, presionamos muy bien, no lo dejamos jugar, como digo, terminaron mucho el lanzamiento de De Paul frontal, ahí estuvimos muy bien, y nuestros mediocampistas tuvieron la paciencia y el criterio para a veces tomarse un tiempo y jugar, y a veces estar un poco más agresivos y directos a la hora de de atacar”, cerró.