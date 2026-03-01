Colo Colo y U de Chile se enfrentan por el Superclásico 199 en el estadio Monumental, en duelo válido por la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2026, duelo que siempre despierta grandes pasiones en hinchas de ambos elencos.

No obstante, lo que pasó en al previa del compromiso es inaceptable, dado que barristas del Cacique protagonizaron un grave incidente con el bus de la U cuando este se dirigía al recinto de Macul.

La “encerrona” de barristas de Colo Colo al bus de U de Chile

Cuando U de Chile viajaba por la Autopista Vespucio Sur una micro con fanáticos de Colo Colo se instaló por delante del bus de los Azules, en plena carretera y pese a que venía escoltado por Carabineros.

Los barristas del Cacique lanzaron fuegos artificiales mientras cantaban canciones de apoyo a su equipo, situación que obviamente generó intranquilidad en la delegación de los universitarios.

Afortunadamente la fuerza policial logró controlar la situación y, tras algunos minutos de detención, pudo continuar con su recorrido rumbo a Pedrero, llegando en buenas condiciones, debido a que los mencionados hinchas no provocaron daños al bus ni tampoco a alguno de sus pasajeros.

Otros incidentes entre hinchas de Colo Colo y U de Chile dejan un fallecido

Otro hecho lamentable ocurrió en Pudahuel donde una balacera entre hinchas de Colo Colo y U de Chile dejó una persona fallecida y una herida (que se encuentra en el Hospital Félix Bulnes de Cerro Navia), en medio de una caravana de barristas albos rumbo al estadio Monumental.

Hay dos personas detenidas por el momento mientras se realiza un procedimiento del Ministerio Público, en un hecho que enluta el Superclásico, pese a que el hecho no ocurrió en el recinto de Macul ni sus inmediaciones.

Todas las noticias del Superclásico las encuentras en nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre, donde están las informaciones del fútbol y deporte nacional.