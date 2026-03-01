Una grave situación se vivió en la antesala del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y la U de Chile por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026.

Esto porque un enfrentamiento entre barristas albos y azules terminó en una balacera que dejó un muerto y un herido en la comuna de Pudahuel.

Graves incidentes empañan el Superclásico: un fallecido confirmado

El hecho tuvo lugar en la intersección de General Bonilla con El Salitre, y según información entregada por Carabineros, los incidentes se originaron cuando un grupo de fanáticos del Romántico Viajeros atacaron a una caravana de hinchas del Cacique que se dirigían al Estadio Monumental a presenciar el partido.

En ese contexto se efectuaron algunos disparos, los cuales impactaron a dos personas. Una de las víctimas fue trasladada de urgencias a la Clínica Bicentenario producto de heridas de bala, sin embargo, falleció pese a los esfuerzos médicos por estabilizarla.

La segunda persona afectada fue traslada hasta el Hospital Félix Bulnes, donde permanece hospitalizada y bajo atención médica.

Dos detenidos tras graves incidentes en la previa del Superclásico

Producto de estos graves incidentes, dos personas fueron detenidas en las inmediaciones del lugar de los hechos, las cuales fueron trasladadas hasta la 26ª Comisaría de Pudahuel.

Por el momento, la investigación se encuentra en desarrollo para dar con los responsables y esclarecer esta lamentable situación que empañó el Superclásico entre Colo Colo y la U de Chile.

