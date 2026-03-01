El Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile no sólo enfrenta realidades deportivas opuestas en el Campeonato Nacional 2026. También revive un dato histórico que, en la previa, ya comienza a circular fuerte entre los hinchas.

Este 1 de marzo de 2026, la U llega al Estadio Monumental como colista del campeonato. Una condición que no se repetía en la antesala de un duelo ante el Cacique en Macul desde hace más de tres décadas. Y el antecedente no es menor.

La última vez que la U fue colista ante Colo Colo en el Monumental

La última ocasión en que Universidad de Chile enfrentó a Colo Colo siendo colista del torneo fue el 1 de noviembre de 1990. Aquella jornada, por la fecha 18 del campeonato, los azules cayeron 2-0 en el primer Superclásico disputado oficialmente en el Estadio Monumental.

Los goles fueron obra de Raúl Ormeño y Marcelo Barticciotto, en una tarde que marcó un precedente en la historia del clásico en Macul. El entrenador de la U en ese entonces era Manuel Rodríguez Vega.

Desde entonces, nunca más se había repetido ese escenario exacto: la U última en la tabla visitando a Colo Colo en su estadio.

35 años después, la historia vuelve a poner presión

Han pasado 35 años entre aquel 1 de noviembre de 1990 y este 1 de marzo de 2026. El contexto es distinto, los planteles también, pero la estadística vuelve a instalar un peso simbólico en la previa del Superclásico 199.

Colo Colo llega en la parte alta de la tabla, mientras que Universidad de Chile aún no consigue victorias en el torneo. El contraste alimenta el relato previo y, naturalmente, el folklore del fútbol chileno.

La otra vez que la U entró en zona roja al Monumental

Hay que remontarse a 2019, cuando esa vez no eran colistas, pero si estaban en zona de descenso. Fue derrota de los azules en Macul y siguieron en las ubicaciones para perder la categoría. Luego vendría un milagroso triunfo ante Deportes Iquique y el torneo se pararía por el Estallido Social de octubre de 2019.

El clásico que puede cambiar la narrativa

Más allá del antecedente histórico, el Superclásico 199 ofrece una oportunidad única para que Universidad de Chile rompa la estadística y cambie el rumbo de su temporada.

Los clásicos suelen ignorar las posiciones en la tabla. Sin embargo, el peso emocional y simbólico de este dato agrega una capa extra de tensión al partido.

Este domingo, en el Monumental, no sólo se juegan tres puntos. También se juega contra la historia.