Colo Colo y Universidad de Chile animarán este domingo 1 de marzo una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno. Será la versión 199 del duelo más esperado del año, desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental, por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026.

El Cacique llega en un escenario distinto al de su rival. Tras un debut con dudas ante Deportes Limache, el equipo de Fernando Ortiz encadenó tres victorias consecutivas y se instaló en la parte alta de la tabla con nueve puntos. El clásico aparece como la oportunidad perfecta para consolidar su buen momento.

Superclásico 199: El sólido presente de Colo Colo

Colo Colo enfrentará a Universidad de Chile con tres triunfos al hilo en el Campeonato Nacional 2026. Esa racha lo posiciona como uno de los aspirantes del torneo y ha permitido despejar cuestionamientos tras el estreno irregular del campeonato.

El equipo de Fernando Ortiz mostró una evidente mejoría en funcionamiento y contundencia ofensiva. En el Monumental, y ante su máximo rival, la obligación será mantener la intensidad y confirmar que el repunte no fue circunstancial.

Ganar el Superclásico no sólo significa tres puntos: también es un golpe anímico que puede marcar el rumbo del semestre.

La buena noticia que recibió Fernando Ortiz

Uno de los temas que inquietaba en Macul era el estado físico de Javier Correa. Sin embargo, durante la semana el cuerpo médico confirmó su recuperación, por lo que el delantero estará disponible para enfrentar a la U.

Con esa novedad, Colo Colo dispondrá de la mayor parte de su plantel para el clásico. La presencia de Arturo Vidal como eje en el mediocampo y la experiencia de Claudio Aquino también aparecen como piezas clave para sostener el equilibrio del equipo.

La profundidad del plantel albo contrasta con las bajas que presenta su rival, un detalle que podría inclinar el trámite en momentos decisivos.

La probable formación de Colo Colo ante la U

Fernando Ortiz ya tendría definida su oncena para el Superclásico 199. La posible formación sería:

Fernando de Paul

Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa

Tomás Alarcón, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Claudio Aquino

Javier Correa y Maximiliano Romero

Con este esquema, el Cacique apostará por presión alta y amplitud por las bandas, buscando aprovechar la localía y el impulso de su gente.