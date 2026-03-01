Noticias de Colo Colo hoy domingo 1 de marzo: A horas del Superclásico y las inclusiones de Ortiz
Sebastián Díaz Iturrieta
En las horas previas al duelo ante su clásico rival, el técnico albo baraja algunas modificaciones de última hora.
En las horas previas al duelo con U de Chile, el cuadro albo prepara más de una movida de cara al duelo que se jugará a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental por la quinta fecha del Campeonato Nacional.
