La semana del Superclásico ya está en su punto más caliente en Colo Colo. El tema del día es la gran duda que maneja Fernando Ortiz para armar su oncena del domingo: el regreso de Javier Correa deja a Yastin Cuevas a la espera, y define quién acompaña a Maximiliano Romero en la delantera.

Y el propio Romero ya prendió la mecha. El delantero argentino habló en DSports y avisó que conoce de cerca a Francisco Meneghini: “Hay un par de jugadas que ya las conozco”, lanzó el artillero, quien llega con goles al clásico y con Blanco y Negro ya trabajando para comprarle la carta de manera definitiva.

