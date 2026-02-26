El fútbol chileno vivirá una nueva versión del Superclásico este domingo 1 de marzo de 2026, desde las 18:00 horas. En el Estadio Monumental Colo Colo recibe a Universidad de Chile por la Fecha 5 del Campeonato Nacional, y los equipos llegan en situaciones muy distintas.

Es por ello que, como ya es tradicional, le preguntamos a nuestro modelo iterado de Inteligencia Artificial para pronosticar el partido y saber quién, desde un punto de vista probabilístico, podría quedarse con la versión 199 del Superclásico.

¿Cómo llega Colo Colo al Superclásico?

Colo Colo atraviesa su mejor momento de la temporada. Tras el tropiezo inicial ante Deportes Limache, los Albos encadenaron tres victorias consecutivas: 2-0 ante Everton, 1-0 sobre Unión La Calera y 1-0 en visita a O’Higgins. Con 9 puntos en 4 fechas, el equipo de Macul llega con la defensa más sólida de sus últimas semanas, sin recibir goles en sus últimas dos presentaciones. La racha, la localía y la histórica paternidad indican que Colo Colo es el gran favorito de este Superclásico.

¿Cómo llega U de Chile al Superclásico?

El panorama para los Azules es preocupante. Universidad de Chile acumula apenas 3 puntos en 4 partidos disputados, resultado de tres empates y una derrota, ocupando el puesto 12° de la tabla. Su debut fue un opaco 0-0 ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, y su partido más reciente fue el agridulce 2-2 ante Deportes Limache, que dejó más preguntas que respuestas. La escuadra del técnico Francisco Meneghini buscará su primer triunfo de la temporada en el escenario más difícil posible: el Monumental en día de clásico.

El último Superclásico fue en la Supercopa 2025 | © Photosport

¿Qué dicen las probabilidades del Colo Colo vs U de Chile?

Para poder tener un resultado confiable hemos iterado nuestro modelo con estadísticas históricas del superclásico, estadísticas del presente año de ambos equipos, estadísticas del último partido jugado en el estadio Monumental y estadísticas de rendimiento de los jugadores de Colo Colo y Universidad de Chile.

Toda esta información es procesada en un flujo de trabajo en los modelos de Inteligencia Artificial generativa Claude y Perplexity, para luego usar una fórmula matemática de probabilidades.

Después de todo ese trabajo, el modelo de Al Aire Libre señala que hay:

47% de probabilidades de un triunfo de Colo Colo

de probabilidades de un 29% de probabilidades de un empate

de probabilidades de un 24% de probabilidades de un triunfo de la U de Chile

Este modelo se creó, perfeccionó y se utilizó durante toda la temporada 2025 y tuvo un 78% de éxito en los pronósticos.

Pronóstico del Superclásico Colo Colo vs U de Chile

Considerando toda la información anterior y con 1000 simulaciones sobre este partido entre Colo Colo y la U de Chile, el pronóstico del resultado más probable es el siguiente:

🏆 Resultado más probable: Colo Colo 1-0 Universidad de Chile



Hay que aclarar que estos pronósticos son sobre actividades deportivas, las que están llenas de nuevos factores que aparecen en el desarrollo del partido y eso puede variar el resultado final.