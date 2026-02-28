El Superclásico ya se empieza a jugar fuera de la cancha. En la antesala del choque entre Colo Colo y Universidad de Chile por el Campeonato Nacional, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, apareció en el Monumental con un gesto que no pasó desapercibido.

La visita del dirigente al plantel albo en su última práctica generó expectativa. No fue sólo una imagen protocolar. Hubo conversación, respaldo y un mensaje directo antes de uno de los partidos más importantes del año.

Lo que dijo Aníbal Mosa antes del Superclásico entre Colo Colo y la U

Aníbal Mosa expresó plena confianza en el plantel de Colo Colo de cara al Superclásico frente a Universidad de Chile. El presidente de Blanco y Negro aseguró que el equipo está tranquilo y concentrado.

Tras la práctica en el Estadio Monumental, el dirigente conversó con Radio ADN y fue claro: “Al equipo lo veo súper bien, los jugadores están tranquilos y concentrados. Estamos en nuestra casa, vamos a jugar con nuestra gente”.

La confianza de Blanco y Negro en el plantel albo

El respaldo no quedó ahí. Mosa también destacó la convicción interna del club y el apoyo que tendrán desde las tribunas. “Tenemos mucha confianza en nuestros jugadores, en el cuerpo técnico y en las 42 mil gargantas colocolinas que van a estar alentando”, agregó el timonel albo.

Todo esto luego de que Fernando Ortiz completara nuevamente 3 partidos ganados de manera consecutiva, la racha podría extenderse este domingo ante su clásico rival y con sólo hinchas Albos. El escenario es de plena confianza para que Colo Colo se ponga en la parte alta de la tabla, a manos de una endeble U.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Universidad de Chile el Superclásico?

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán este domingo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, por la quinta fecha del Campeonato Nacional. El duelo no sólo entrega tres puntos, también puede influir en el ánimo del plantel para lo que viene en la temporada.

En un torneo largo, estos partidos suelen dejar huella y en las horas previas el ambiente ya está instalado. El presidente mostró respaldo. Ahora, la respuesta tendrá que llegar dentro de la cancha.