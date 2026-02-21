El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile ya se juega fuera de la cancha. Esta vez no por una lesión ni por una polémica arbitral, sino por el precio de las entradas que fijó Blanco y Negro para el duelo en el Monumental.

En la antesala del choque ante O’Higgins por el Campeonato Nacional, Aníbal Mosa salió al paso de los cuestionamientos y explicó por qué los valores para ver al Cacique frente a la U generaron tanto ruido en redes sociales y entre los hinchas albos.

Aníbal Mosa y el precio del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile

Aníbal Mosa fue claro: el alza no responde directamente a una decisión de Blanco y Negro. Según el presidente de la concesionaria, el incremento se debe principalmente al cobro adicional de la ticketera.

“Lo que aumenta es el cobro que hace la ticketera, ese dinero no entra a Blanco y Negro. Mantuvimos el precio respecto del año pasado. Nuestras entradas son las más baratas del torneo”, aseguró el mandamás albo.

Los valores publicados indican que la galería alcanza los $16.500, mientras que el sector Rapa Nui llega a $82.500. Cifras que, en la previa del Superclásico, encendieron el debate en torno al acceso de los hinchas a uno de los partidos más esperados del fútbol chileno.

La postura de Blanco y Negro ante las críticas de los hinchas

Desde Blanco y Negro sostienen que el club hizo el esfuerzo por no subir el precio base respecto a la temporada anterior. En ese contexto, Mosa enfatizó que el club no recibe el monto adicional que se genera por cargos operacionales.

El dirigente también llamó a poner el foco en la organización del evento y en la seguridad del espectáculo, factores que inciden en los costos finales. En un partido de alta convocatoria como el Superclásico, la logística y las medidas de resguardo suelen elevar el presupuesto.

El debate, eso sí, sigue abierto en redes sociales, donde los fanáticos comparan valores con otros duelos del Campeonato Nacional y cuestionan la accesibilidad para las familias.

𝗩𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮𝘀 🆚 Universidad de Chile



Mañana, jueves 19 de febrero, desde las 10:00 horas, comienza el canje y la venta de tickets para la fecha 5 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 🏆🤟🏻



𝗩𝗘𝗡𝗧𝗔 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗢𝗦 𝗖𝗦𝗬𝗗 𝗖𝗢𝗟𝗢-𝗖𝗢𝗟𝗢 desde las 12:00 horas.… pic.twitter.com/KdG2tQQZsg — Colo-Colo (@ColoColo) February 18, 2026

La OPA de Mosa y el mercado de fichajes en Colo Colo

No sólo de entradas habló Mosa. El empresario también abordó la Oferta Pública de Acciones (OPA) que impulsa para aumentar su participación en la concesionaria.

“Tiene un tiempo que se ha informado a las autoridades pertinentes. Hay varios órganos que tienen que tomar razón del tema”, explicó, dejando en claro que el proceso aún está en curso y depende de instancias regulatorias.

Además, valoró la gestión en el mercado de fichajes, destacando que el club logró reforzarse de acuerdo a la planificación deportiva. En un año donde Colo Colo busca pelear el Campeonato Nacional, la dirigencia apuesta a que el plantel responda dentro de la cancha.