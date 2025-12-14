En silencio y sin grandes titulares, el mandamás de Colo Colo, Aníbal Mosa, comenzó a mover sus piezas para 2026. Mientras los ojos del hincha se centran en la continuidad de Arturo Vidal y el adiós de Mauricio Isla, en la interna de Blanco y Negro hay una operación financiera en marcha: ajustar el presupuesto del plantel profesional, con especial foco en los sueldos más altos.

Durante las últimas semanas, el club oficializó las salidas de Sebastián Vegas, Mauricio Isla, Emiliano Amor y Óscar Opazo, cuatro jugadores que no seguirán en el Monumental el próximo año. Aunque algunos nombres generaron debate futbolístico, lo económico también pesó.

💸 Cuánto ahorrará Colo Colo con estas salidas

La cifra no es menor: 140 mil dólares mensuales, que equivalen a 1.68 millones de dólares anuales. Esa es la diferencia que marcarán en la contabilidad de Macul las salidas de los cuatro futbolistas mencionados, una decisión que va más allá del rendimiento en cancha.

Según datos recopilados estos eran sus sueldos aproximados:

Sebastián Vegas: USD $50.000

Mauricio Isla: USD $40.000

Óscar Opazo: USD $25.000

Emiliano Amor: USD $25.000

En total, casi un 6% del presupuesto mensual de sueldos, considerando que el plantel cuesta USD $2.5 millones mensuales en salarios.

🧠 Mosa perfila un Colo Colo más eficiente para el 2026

Este movimiento no sólo anticipa una reestructuración económica, sino también deportiva. La salida de jugadores experimentados libera cupos y genera espacio para contrataciones con perfil más joven o con proyección internacional.

Además, al tratarse de nombres con trayectoria, algunos hinchas esperaban renovaciones. Sin embargo, el análisis del club fue claro: renovar a precios altos sin retorno deportivo o futuro no es parte del nuevo plan que perfila la dirigencia para el ciclo 2026.

¡Gracias por todo, muchachos! ⚪️⚫️



Al cierre de la temporada 2025, Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor y Sebastián Vegas finalizan su etapa en el Cacique.



¡Les deseamos el mayor de los éxitos en lo que venga!#𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 — Colo-Colo (@ColoColo) December 10, 2025

⚽️ ¿Qué pasa con los sueldos más altos que siguen?

El foco ahora está en las grandes fichas que siguen vigentes. Arturo Vidal, con un contrato que alcanza los USD $120.000 mensuales, y Claudio Aquino con USD $85.000, encabezan la lista de los sueldos más pesados.

La incógnita es si esta limpieza de salarios será suficiente o si vendrán más ajustes. Por ahora, el club ya dio el primer paso hacia una gestión más sostenible. El hincha, mientras tanto, espera que los resultados acompañen el recorte.