La reestructuración de planteles para la temporada 2026 ya comenzó en los dos clubes más grandes del país. Colo Colo necesita arquero tras descartar el regreso de Brayan Cortés, mientras que la U de Chile debe reemplazar a Cristopher Toselli y sumar competencia real para Gabriel Castellón. En esa búsqueda, un nombre aparecía en la carpeta de ambos: Gabriel Arias, ex seleccionado chileno y referente de Racing de Avellaneda.

El escenario parecía ideal: el portero termina contrato el 31 de diciembre y su salida del club argentino está sellada. Sin embargo, desde Buenos Aires revelaron un factor que cambia por completo el panorama y que podría dejar tanto al Cacique como al Romántico Viajero sin posibilidades reales de pelear por su fichaje.

⚽ ¿Por qué Gabriel Arias no llegaría a Colo Colo ni a la U de Chile?

La información más contundente llegó desde DSports Argentina, donde aseguraron que Colo Colo y la U de Chile chocaron con la misma dificultad:

👉 Gabriel Arias estaría siendo seguido por Inter Miami, el club donde hoy milita Lionel Messi.

La opción de la MLS altera el escenario porque la liga estadounidense maneja salarios inalcanzables para el fútbol chileno, incluso para sus instituciones más poderosas.

En otras palabras:

Si Inter Miami decide avanzar, Arias tomará ese camino.

Ni Colo Colo ni la U de Chile pueden competir económicamente.

🔎 ¿Qué dijeron en Argentina sobre el futuro de Gabriel Arias?

El reporte desde Buenos Aires fue categórico al describir el panorama del arquero. Mencionaron que Arias ya analiza escenarios fuera de Sudamérica tras su salida de Racing. Un movimiento hacia la MLS, según explicaron a Al Aire Libre, “complica cualquier oferta del fútbol chileno” por la diferencia salarial y las condiciones de contratación. “Además de la particularidad de compartir vestuario con el mejor jugador del mundo”.

🧤 ¿Era real el interés de Colo Colo y la U de Chile por Gabriel Arias?

Sí. Ambas instituciones coincidieron en los mismos diagnósticos:

Colo Colo

Buscaba un arquero experimentado ante la imposibilidad de repatriar a Brayan Cortés.

U de Chile

Debe reemplazar la salida de Toselli y quiere sumar un portero de jerarquía que compita con Castellón.

En ese contexto, Arias era considerado una opción ideal por tres razones:

✔️ Llegaba como jugador libre.

✔️ Tiene experiencia internacional.

✔️ Rinde a nivel de Selección chilena.

Sin embargo, el interés desde la MLS mueve el tablero y cambia completamente la ecuación.

🏆 Los números de Gabriel Arias en Racing: Su palmarés completo

Su salida marca el fin de un ciclo notable:

Más de 250 partidos con Racing.

con Racing. Campeón de la Primera División 2018 .

. Ganador de dos Trofeos de Campeones (2018 y 2022).

(2018 y 2022). Supercopa Internacional 2023 .

. En el plano internacional: Copa Sudamericana 2024 Recopa Sudamericana 2025



Un recorrido que explica por qué clubes internacionales observan su futuro inmediato.

🛫 ¿Se va a la MLS? Lo que hay detrás del interés de Inter Miami

El vínculo con Inter Miami no está cerrado, pero sí muy avanzado:

El club busca arquero para la próxima temporada.

Arias puede llegar libre.

La MLS ofrece contratos que multiplican por cuatro lo que pueden pagar Colo Colo o la U de Chile.

Si Miami presenta oferta formal, la opción de ver a Arias en el Campeonato Nacional se reduce prácticamente a cero.

📌 En resumen

Colo Colo y la U de Chile buscaban a Gabriel Arias como refuerzo para 2026.

Desde Argentina revelaron el gran motivo: Inter Miami quiere al arquero .

. La MLS ofrece un salario imposible de igualar en Chile.

Arias termina contrato y evalúa partir a Estados Unidos.

Su llegada a Macul o al CDA hoy parece muy poco probable.

