Colo Colo sigue trabajando en el mercado de pases. La salida de Lucas Cepeda obligó a la dirigencia de Blanco y Negro a moverse para encontrar a un reemplazante, tarea que no es para nada sencilla.

Uno de los nombres que surgió como opción es el de Víctor Dávila, atacante chileno que milita en el América de México y que ya ha estado en la órbita de la dirigencia en el pasado.

El futbolista no está considerado por su entrenador para la presente temporada, por lo que la opción de que sea cedido es real. Sin embargo, para ello, la escuadra mexicana puso una condición clave.

😨 La condición de América para ceder a Víctor Dávila a Colo Colo

De acuerdo a la información de En Cancha, América está dispuesto a conversar con Colo Colo un posible préstamo de Víctor Dávila. Sin embargo, para ello tienen una condición clave: que los albos se encarguen de un porcentaje del sueldo del jugador. Incluso, estarían dispuestos a repartirlo en partes iguales.

Esta situación complica la posibilidad de que el exseleccionado nacional arribe al Estadio Monumental, puesto que en México percibe alrededor de 1,2 millones de dólares al año entre sueldo y premios, es decir, entre 85 y 90 millones de pesos mensuales.

En ese contexto, el citado medio detalló que desde las Águilas aclararon que no han existido conversaciones con la dirigencia de Blanco y Negro, puesto que la gerencia deportiva encabezada por Daniel Morón estaría hablando directamente con la agencia de representación de Dávila para conocer la situación del futbolista.

⚽ Las opciones que maneja Colo Colo para reemplazar a Lucas Cepeda

Además de Víctor Dávila, en el Estadio Monumental tienen otros nombres en carpeta para suplir la sensible baja de Lucas Cepeda, quien durante el 2026 defenderá la camiseta del Elche de España.

Entre los jugadores que asoman como opción se encuentran Pablo Aránguiz de Unión Española, Lautaro Pastrán de Belgrano de Córdoba y Diego Valdés de Vélez Sarsfield-

Aunque recientemente otro nombre ha tomado fuerza. Se trata de Maximiliano Gutiérrez, quien milita en Huachipato. Según En Cancha, fue la propia agencia de representación del jugador acerero quien lo acercó a Macul y su opción no disgusta a la directiva de ByN.

