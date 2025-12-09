

El mercado de fichajes todavía no abrió oficialmente y la U de Chile ya vive su primera novela del verano. Con el Campeonato Nacional terminado y Cristopher Toselli fuera del club (se termina su contrato), en el CDA comenzó la carrera contrarreloj para encontrar un arquero que compita de inmediato con Gabriel Castellón. Y en ese mapa, surgió un nombre que no estaba en la primera línea, pero que se instaló de golpe: Sebastián “Zanahoria” Pérez, figura de Palestino y uno de los porteros más regulares de la temporada 2025.

El escenario cambió cuando el propio arquero habló en la Gala Crack 2025. Le preguntaron por su futuro, por el interés azul y por la posibilidad de un salto en su carrera. Su respuesta no solo abrió la puerta: la derribó. En un mercado donde los protagonistas suelen esquivar definiciones, Pérez dejó ver algo más profundo… una disposición real a escuchar a la U. Desde ese minuto, el rompecabezas del arco azul se reordenó.

⚽ ¿Qué dijo Sebastián Pérez sobre una posible llegada a la U de Chile?

La frase que encendió todo salió directamente del arquero, consultado en la gala: “Que sea lo que Dios quiera. Estoy muy bien en Palestino, pero si surge algo mejor, bienvenido sea”. Y agregó otra declaración que terminó de agitar el ambiente: “Si el proyecto deportivo es bueno, independiente del equipo, bienvenido sea”.

En paralelo, en Radio ADN dejó otra confesión clave para entender su postura: “Volver a sonar en un equipo grande es algo que me propuse”. Para un jugador con contrato vigente, lesionado hace pocas semanas y con un año más en Palestino, el mensaje fue leído en el mercado como una señal potente: Pérez no cierra la puerta y está dispuesto a escuchar.

🔵 ¿Por qué la U de Chile mira a Sebastián Pérez? El contexto del arco azul para 2026

La salida de Cristopher Toselli dejó un vacío inmediato en el plantel. La U necesita un arquero de nivel continental para competir en la fase previa de la Copa Sudamericana, y varios nombres aparecieron en carpeta: Tomás Ahumada, Gabriel Arias y Sebastián Pérez.

La situación empuja al club a buscar un portero que no llegue solo a complementar, sino a pelear titularidad. Pérez —41 partidos en 2025, figura en Sudamericana y ganador de la mejor atajada en la Gala Crack— cumple exactamente ese perfil.

Además, en palabras del propio arquero: “Me queda un año más de contrato, estoy contento en Palestino. Si viene algo mejor, que sea lo que Dios quiera. Me encantan este tipo de desafíos, tiene que ser algo mejor que Palestino”.

🧤 ¿Cuál es la situación contractual de Sebastián Pérez con Palestino hoy?

Aunque mantiene vínculo con Palestino hasta diciembre de 2026, el portero se recupera de una lesión que lo dejó fuera del cierre del campeonato. Aun así, su temporada fue sobresaliente:

41 partidos jugados

Figura en Copa Sudamericana

Premio a la mejor atajada del año

Regularidad sostenida en un equipo competitivo

Y sobre su propio camino profesional, dejó otra reflexión: “Llegué a Primera División con 28 años, hay que disfrutar el momento”.

🔍 ¿Qué tan real es la opción de que llegue a la U de Chile?

Hoy, Pérez no cierra la puerta y la U lo tiene en carpeta.

Pero hay tres factores que definen el desenlace:

La salida de Toselli ya es un hecho, por lo que el club busca arquero sí o sí. Castellón seguirá siendo titular, por lo que el refuerzo debe aceptar competir de inmediato. Palestino no liberará al jugador fácilmente, pero su disposición pública podría acelerar conversaciones.

En el entorno azul lo repiten: es un nombre viable, gustó internamente y su postura dejó la sensación de que la historia no termina aquí.

🧩 En resumen

Sebastián “Zanahoria” Pérez dejó abierta su salida de Palestino.

Dijo: “Que sea lo que Dios quiera… si surge algo mejor, bienvenido sea”.

La U busca arquero tras la salida de Toselli y evalúa alternativas.

Pérez ganó la mejor atajada del año y completó una temporada sólida.

Su futuro dependerá del proyecto deportivo y de una posible negociación entre clubes.

