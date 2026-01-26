Colo Colo no tendrá el estreno que imaginaba. A días de su debut en el Campeonato Nacional 2026 ante Deportes Limache, el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz recibió una noticia que altera la planificación inicial del equipo: Cristián Zavala no estará disponible para el partido inaugural. El extremo arrastraba molestias desde la pretemporada y, finalmente, quedó descartado para el compromiso en Valparaíso, obligando al DT a mover piezas en ofensiva justo cuando el torneo comienza a rodar.

La ausencia del atacante golpea en un momento sensible, porque Zavala aparecía como una de las alternativas naturales para desequilibrar por banda en un equipo que aún busca su mejor versión tras un 2025 complejo. Su baja no solo reduce las variantes ofensivas, sino que se suma a otras ausencias que ya condicionan el armado del once titular. Así, el Cacique deberá afrontar su debut con ajustes forzados y decisiones clave antes de salir a la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander.

🩺 ¿Qué lesión tiene Cristián Zavala y cuánto tiempo estará fuera?

Según información médica confirmada tras los exámenes realizados en Santiago, Cristián Zavala sufrió una fractura en la rótula de la rodilla derecha, lesión que se produjo luego del amistoso de pretemporada ante Peñarol, partido marcado por el penal que ejecutó el delantero.

El diagnóstico establece un tiempo de recuperación estimado entre siete y nueve semanas, lo que lo deja fuera no solo del debut, sino también de las primeras fechas del Campeonato Nacional 2026.

🚑 ¿Qué otras bajas tiene Colo Colo para el debut vs Limache?

La ausencia de Zavala no es la única complicación para el cuerpo técnico albo. Para el duelo ante Deportes Limache, Colo Colo también deberá enfrentar otras bajas importantes:

Javier Méndez : suspendido por arrastre de sanción internacional, la cual figura en su CTI.

: suspendido por arrastre de sanción internacional, la cual figura en su CTI. Javier Correa: no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas del torneo anterior.

Este escenario obliga a reconfigurar el ataque, donde Maximiliano Romero asoma como titular ante la imposibilidad de contar con Correa y Zavala.

🟢 ¿Cuándo juega Colo Colo vs Deportes Limache?

El debut del Cacique en la Liga de Primera 2026 será:

📅 Sábado 31 de enero de 2026

⏰ 12:00 horas

🏟️ Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

El partido marcará el estreno oficial del torneo y llega con expectación tanto por el escenario como por la posible presencia de público visitante.

