Hay penales errados… y hay penales que se convierten en fenómeno viral global. Cristián Zavala quedó en el centro de todas las miradas tras protagonizar una de las ejecuciones más comentadas del año en el amistoso entre Colo Colo vs Peñarol por la Serie Río de La Plata.

El extremo albo intentó definir con un remate picado, el arquero ni siquiera se movió y, para peor, el jugador terminó en el suelo acusando una lesión. La escena fue tan surrealista que en minutos comenzó a circular por TikTok, X e Instagram, generando reacciones desde hinchas hasta streamers internacionales.

⚽ ¿Cómo fue el penal de Cristián Zavala en el Colo Colo vs Peñarol?

El episodio ocurrió durante la definición a penales, luego del empate en los 90 minutos. Zavala tomó una corta carrera e intentó un remate tipo Panenka frente al portero Washington Aguerre.

El resultado fue inesperado: el balón salió sin potencia, el arquero se quedó parado y atrapó la pelota con absoluta facilidad. Acto seguido, Zavala se lanzó al suelo con visibles gestos de dolor en una pierna, lo que aumentó aún más lo insólito del momento.

¡INSÓLITO! Zabala tuvo el penal para darle el triunfo a Colo Colo pero la quiso picar, se la atajó Aguerre y SE LESIONÓ.



🏆 #Serie2026

📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ry8imtd24H — SportsCenter (@SC_ESPN) January 22, 2026

🤕 ¿Qué lesión sufrió Cristián Zavala tras el penal?

Tras el fallido lanzamiento, en Colo Colo confirmaron a Al Aire Libre que Cristián Zavala sufrió una contusión en la rótula de la rodilla derecha, motivo por el cual será evaluado en Santiago en las próximas horas.

El cuerpo médico del club realizará exámenes para descartar una lesión de mayor gravedad, aunque de momento se trataría de un golpe producto del gesto técnico al momento de ejecutar el penal.

Desde la banca, Fernando Ortiz explicó la situación del delantero: “Cris tenía un problema. Entiendo el querer lanzar un penal; es su locura y ansiedad, pero yo creo que su emoción lo llevó a ejecutar. Ahora lo están revisando, ojalá no sea nada grave”.

🎥 ¿Qué dijo La Cobra sobre el penal de Zavala?

Uno de los momentos más virales fue la reacción del streamer argentino La Cobra (Lautaro del Campo), quien estaba transmitiendo el partido en vivo.

Apenas vio la jugada, lanzó: “Va el señor del pelo rosa… Acabamos de presenciar, y lo digo de verdad, estoy convencido de lo que digo después de haber visto 20 años de fútbol, que es el peor penal de la historia de este deporte”.

Luego profundizó: “La potencia del penal es tan pobre que el arquero puede tirarse y volver y la va a agarrar igual. Esto es imposible que sea gol”. Y cerró con la frase que selló la viralización: “Este es el blooper del año. Perdón a los hinchas de Colo Colo del chat, pero esto es el blooper del año”.

🌍 ¿Qué dijeron los medios internacionales del penal de Zavala?

La jugada cruzó fronteras rápidamente y fue replicada por medios de distintos países.

En Uruguay, Referí tituló: “Quiso picarla, le erró y se lesionó”. En España, Mundo Deportivo calificó la tanda como: “Una patética definición a penales”. En Italia, medios deportivos hablaron derechamente de: “Una comedia en un amistoso prestigioso”.

Mientras que en redes sociales, usuarios compararon el fallo con otros penales históricos errados en instancias decisivas.

📰 En resumen

Zavala intentó picar su penal ante Peñarol

El arquero se quedó parado y lo atajó

El jugador se lesionó tras ejecutar

Sufrió una contusión en la rótula derecha

La jugada se volvió viral mundial

La Cobra lo calificó como “el peor penal de la historia”

Medios de España, Uruguay e Italia replicaron el video

