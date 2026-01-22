Fernando Ortiz quedó con buenas sensaciones de la participación de Colo Colo en la Serie Río de La Plata 2026: los Albos cerraron su participación con un empate 1-1 contra Peñarol (y triunfo por penales), pero el DT le gustó el rendimiento del equipo y la disposición de los jugadores.

De todas formas, hay un aspecto que le llamó mucho la atención, y que aseguró que por primera vez lo vivió dentro de una cancha de fútbol, en una declaración que hizo medio en broma y medio en serio, pero que no tiene que ver con el análisis macro e importante del desempeño del equipo.

😨 La situación que sorprendió a Ortiz en Colo Colo

En conferencia de prensa en el estadio Centenario de Montevideo, Fernando Ortiz aseguró sentirse sorprendido por la tanda de penales, ya que los equipos convirtieron apenas siete lanzamientos de los 20 que patearon (fue 4-3 a favor de Colo Colo).

“La definición por penales, algo que no había visto nunca, ni en mi carrera como jugador ni como técnico, pero bueno, se pudo sacar adelante”, señaló.

🤩 Fernando Ortiz quedó conforme con la pretemporada de Colo Colo

“Realmente me gustó el equipo. El equipo no pierde ese ADN que tenemos con este sistema (4-3-3), ha sido intenso en el primer tiempo, me gustó mucho en líneas generales. El segundo tiempo, si bien pusimos otro sistema, ​​también me gustó… Me voy satisfecho de esta serie de amistosos que jugamos en Uruguay”.

“A mí me sirve, porque insisto en algo que a veces es difícil de explicar, pero el entrenador tiene que tener la tranquilidad y el equilibrio donde tiene que saber que para estos partidos, son estos amistosos donde uno tiene que probar, insistir y trabajar. Entiendo a veces el hincha que quiere ganar en todos los partidos, pero es necesario a veces rotar situaciones para que no me sorprenda el día de mañana en el torneo”, añadió.

También fue consultado por los juveniles que actuaron en Colo Colo: “Son jugadores que nosotros, están trabajando con nosotros y los hemos seguido el semestre pasado, por eso están acá entrenando, a medida que ellos demuestren lo que a mí me gusta dentro del campo de juego, van a tener posibilidades de jugar, ellos tienen que saber y entender que las posibilidades se pueden presentar y las tienen que aprovechar”.

Finalmente, habló de la lesión de Cristian Zavala: “Traía un problema. Entiendo el querer ejecutar un penal, esas son la locura y la ansiedad que tiene Cristian, pero yo creo que su emoción también lo llevó a ejecutar, pero bueno, ahora lo están revisando, ojalá que no sea nada grave”.

📅 ¿Cuándo debuta Colo Colo en el Campeonato Nacional 2026?

Colo Colo se estrena en el Campeonato Nacional 2026 el sábado 31 de enero a las 12:00 horas ante Deportes Limache, de visita en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El Cacique está obligado a comenzar con el pie derecho en esta competencia y ser protagonista en la temporada, luego de un 2025 desastroso.