Tras varios días de negociaciones, Elche CF hizo oficial la incorporación de Lucas Cepeda, quien deja Colo Colo para dar el salto al fútbol europeo. El extremo chileno fue presentado como nuevo refuerzo del conjunto español luego de superar los últimos detalles administrativos y los exámenes médicos.

El traspaso se cerró tras un acuerdo total entre ambas instituciones y marca un paso clave en la carrera del jugador, que afrontará su primera experiencia en el extranjero. De esta manera, el ex Santiago Wanderers inicia una nueva etapa en España, mientras el Cacique continúa con su proceso de reestructuración del plantel de cara a la temporada.

💰 ¿Cómo se cerró el fichaje de Lucas Cepeda con el Elche?

El anuncio llegó este lunes a través de las redes sociales oficiales del club, donde compartieron las primeras imágenes de Lucas Cepeda vistiendo la indumentaria de entrenamiento y la camiseta oficial del Elche CF.

Bajo el lema de bienvenida, el club español destacó la incorporación del seleccionado nacional, generando inmediata reacción en los hinchas que ya comentan la llegada del chileno. En el material audiovisual compartido, se ve a un Cepeda sonriente y listo para el desafío, confirmando que el traspaso está 100% sellado y que su integración al plantel es inmediata.

El traspaso de Lucas Cepeda al Elche CF se cerró tras la aprobación unánime de la dirigencia de Colo Colo a la oferta presentada por el club español, que pagará cerca de 2,2 millones de euros por el 70 % de su pase.

La operación fue respaldada por el directorio de Blanco y Negro y representa el salto de Cepeda al fútbol europeo, un paso que el jugador buscaba desde hace tiempo. El futbolista ya se encuentra en España, donde firmó su contrato por hasta 2030 y superó los exámenes médicos de rigor, antes de ser presentado oficialmente por el club.

🧠 ¿Qué puede aportar Lucas Cepeda al esquema del Elche?

Lucas Cepeda se integra al Elche como una pieza funcional para el juego por bandas, una de las zonas que el equipo busca potenciar. Según el análisis táctico, el extremo chileno se adapta bien a un esquema con laterales profundos y extremos que atacan el espacio, ya sea partiendo desde la izquierda para perfilarse hacia el centro o manteniendo la amplitud para generar superioridades por fuera.

En el funcionamiento del Elche, Cepeda encaja como un jugador capaz de romper líneas en conducción, acelerar las transiciones ofensivas y ofrecer una amenaza constante en el uno contra uno, aspectos que el equipo necesita para abrir defensas cerradas. Además, su despliegue físico le permite cumplir tareas defensivas, retrocediendo para colaborar en la presión y el repliegue, una exigencia clave dentro del modelo de juego del conjunto español.

Here we go 🤝 pic.twitter.com/JslibPrRuC — Elche Club de Fútbol (@elchecf) January 26, 2026

📅 ¿Cuándo debuta Lucas Cepeda con el Elche?

El calendario de LaLiga le tiene preparada una sorpresa mayúscula al chileno. Su estreno podría darse en un escenario inmejorable: el próximo sábado 31 de enero a las 17:00 horas de Chile, cuando el Elche reciba al FC Barcelona en el Estadio Martínez Valero, en un duelo válido por la jornada 22 del dicho torneo.

Si bien su llegada es reciente, la urgencia del equipo por sumar puntos podría acelerar los plazos. Aunque se ve difícil que arranque como titular con tan pocos entrenamientos, la expectativa es que Cepeda vaya al banco de suplentes y pueda sumar sus primeros minutos oficiales en el segundo tiempo. Sería un debut soñado: estrenarse ante su nueva hinchada y frente a uno de los gigantes del fútbol mundial mientras comienza su adaptación al ritmo español.

💰 ¿Cuánto dinero recibe Colo Colo por la venta de Lucas Cepeda?

Las cifras finales de la operación son incluso mejores de lo esperado para las arcas de Blanco y Negro. Según el desglose de la negociación, el traspaso de Lucas Cepeda al Elche se cerró por un monto total de 2,2 millones de euros.

Sin embargo, lo importante para el Cacique es el “dinero fresco”. Según informó La Tercera el negocio se cerró en un total de tres millones de dólares, y de este monto ya descuentados los impuestos y distintas comisiones, Colo Colo recibirá US$ 2,6 millones líquidos en sus cuentas. Además, la venta corresponde solo al 70% de su pase, por lo que el club retiene un 30% de la carta, asegurando una nueva ganancia millonaria en caso de una futura venta del jugador en el mercado europeo.

Velocidad y desborde hasta 2030 ⚡️ pic.twitter.com/eVyh1DLXie — Elche Club de Fútbol (@elchecf) January 26, 2026

⚽ ¿Qué significa para Colo Colo la salida de Lucas Cepeda?

La partida de Lucas Cepeda marca el cierre de una etapa importante en Colo Colo, donde fue una de las piezas ofensivas más destacadas en las últimas temporadas. El delantero deja el club tras dos años de protagonismo en el ataque y parte al Elche de España, lo que representa un hito en su carrera y un desafío para el equipo albo.

Tras consumarse la transferencia, la directiva y el cuerpo técnico ya planifican el mercado de refuerzos para cubrir la vacante que deja el atacante en el esquema. En las últimas horas han surgido varios nombres en carpeta para dar ese salto, entre ellos el chileno-argentino Lautaro Pastrán, actualmente en Belgrano de Córdoba. Otra alternativa mencionada en la órbita alba es Víctor Dávila, aunque su elevado salario podría complicar la negociación.